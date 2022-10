Don Stefano Stimamiglio, direttore di Famiglia Cristiana, a Sassuolo per raccontare Padre Amorth

Venerdì 7 ottobre alle ore 21 si terrà il secondo appuntamento degli "Incontri con l'autore" organizzati dall'associazione Terra e Identità e dalla Biblioteca N. Cionini di Sassuolo. La sala conferenze di via Rocca 19, a Sassuolo, vedrà la presenza di don Stefano Stimamiglio, direttore di Famiglia Cristiana, che presenterà il libro scritto a quattro mani con padre Amorth dal titolo Saremo giudicati dall'amore. Il demonio nulla può contro la misericordia di Dio.

L'appuntamento costituirà anche l'occasione per ricordare don Gabriele Amorth a sei anni dalla morte. Padre Amorth è mancato il 16 settembre 2016, all'età di 91 anni, ed ha lasciato un grande vuoto sia umano, per chi lo conosceva, sia per il ruolo difficile e coraggioso che aveva ricoperto a livello spirituale e sociale. Da quasi quarant'anni era infatti uno degli esorcisti più conosciuti e competenti, impegnato in maniera instancabile nella lotta contro il demonio. Sacerdote paolino, quindi esperto di comunicazione, era riuscito grazie a numerosi libri e a frequenti presenze in televisione, a riportare al centro dell'attenzione il problema dell'azione del diavolo nel mondo. Un argomento ritenuto da molti, anche all'interno della Chiesa, scabroso e di cui parlare il meno possibile.

Padre Amorth era anche un modenese orgoglioso delle sue origini che non ha mai tagliato i ponti con la sua terra. La notorietà che ha acquisito lo ha fatto diventare involontariamente un testimonial della sua città, il cui nome ha portato in giro per il mondo al pari di tanti altri modenesi illustri.

In questi ultimi tempi gli organi d'informazione hanno parlato di un probabile film dedicato alla vita e all'opera di padre Amorth, una produzione internazionale che avrebbe come attore protagonista nientemeno che Russell Crowe. Sarebbe la seconda pellicola, dopo quella in lavorazione in questi giorni su Enzo Ferrari, dedicata a un modenese assurto a universale notorietà.

L'appuntamento è a ingresso libero.