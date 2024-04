Fa tappa a Carpi l'ottava edizione dell'International Street Food

Dopo il grande successo di pubblico dell’edizione 2023 con oltre 12 milioni di visitatori, è ripartita l’ottava edizione dell’International Street Food - la più importante manifestazione di street food esistente in Italia, organizzata da Alfredo Orofino, Presidente di A.I.R.S. (Associazione Italiana Ristoratori di Strada), in collaborazione con LAPAM Confartigianato imprese di Carpi (MO) e con il patrocinio del Comune di Carpi (MO).

Sarà a Carpi, nel secondo week end di aprile da sabato 13 a lunedì 15 aprile, ad accogliere la 29° tappa di questo importante tour, che si svolgerà in Piazza dei Martiri (il sabato dalle ore 18 alle 24, la domenica e il lunedì dalle ore 12 alle 24). L’iniziativa dedicata al cibo di strada di qualità ha ormai conquistato il grande pubblico e conterà ben 150 tappe, distribuite lungo tutto lo stivale fino alla fine di novembre 2024.

"E' con molta soddisfazione che tutti insieme siamo riusciti nell'intento di organizzare anche a Carpi una tappa dell'International Street Food, evento che per la prima volta trova sede nella suggestiva cornice di Piazza Martiri, uno dei cuori pulsanti della città. Come Lapam Confartigianato abbiamo fortemente voluto questa iniziativa perché pensiamo che sia proprio da eventi importanti come questo che passi la valorizzazione di Carpi, anche e soprattutto in una ottica di promozione del territorio. Un ringraziamento a Confartigianato e all'A.I.R.S. (Associazione Italiana Ristoratori di Strada), per la condivisione di questa tappa carpigiana nel tour del 2024", dichiara Riccardo Cavicchioli, presidente LAPAM Confartigianato imprese di Carpi.

Un calendario intenso di eventi, che toccherà tutti gli angoli del Paese e permetterà di assaporare le migliori specialità italiane e straniere. Sempre all’insegna della qualità, della passione per il buon cibo e della convivialità. Tanti truck con dell’eccellente cibo di strada accoglieranno i visitatori. Un appuntamento di grande originalità per le cucine internazionali presenti, che non dimentica le realtà gastronomiche regionali provenienti da tutta Italia.

In questa tappa sarà possibile gustare tra le molte specialità: gli arrosticini, gli hamburger di Scottona e di Angus, i club sandwich, i kurtos ungheresi, la cucina argentina, le bombette pugliesi di Petriglia, lo gnocco fritto, la paella, la cucina della Grecia, la cucina brasiliana Brasile , la cucina messicana, la pasta mantecata, i fritti romani, il pesce fritto, i panini con il polpo, il pulled pork, le polpette di Porca Polpetta, il caciocavallo impiccato, il cibo venezuelano gluten free, la puccia Pontina, le fritture di Don Fritto.

Saranno anche presenti birrifici artigianali di eccellenza italiani, europei come quelli della Germania e di Praga, oltre a quelli internazionali. Nello stesso posto si potranno gustare prodotti di paesi diversi e posti lontani ed essere avvolti da tanti profumi e sapori.

La nuova edizione è ripartita in grande stile, forte del successo riscosso lo scorso anno. Il pubblico è accorso numeroso e con molto entusiasmo in ogni tappa per gustare le prelibatezze cucinate dai protagonisti di questo festival, gli chef su strada, che hanno difeso con caparbietà e orgoglio i loro Street Food.

“Siamo giunti all’8° anno di una manifestazione che anima il cuore di paesi e città di tutta Italia e conta ormai su un pubblico affezionato. Anche in questa edizione ci rimettiamo in gioco con nuove proposte per i visitatori. L’International Street Food è tutto questo e altro ancora: con i nostri eventi intendiamo infatti valorizzare tipicità e tradizioni che sono la grande ricchezza dei nostri territori. L'entusiasmo con cui siamo stati sempre accolti ci spinge a continuare con rinnovata energia. Siamo per questo sicuri che la nuova edizione 2024 sarà un nuovo successo”, afferma Alfredo Orofino, organizzatore dell’International Street Food, soprannominato il “Re dello Street Food, presidente di A.I.R.S..

Ancora una volta, saranno tanti i ristoranti itineranti e gli chef qualificati pronti a stupire con le particolarità e la qualità della loro cucina. Eccellenza, originalità, tradizione e rispetto delle norme igieniche e sanitarie sono le parole d’ordine per ogni tappa di questo festival.

Contemporaneamente a Carpi, nello stesso week end la manifestazione sarà dal 12 al 14 aprile a Ciampino, Cortona, Monteprandone e Lioni , dal 19 aprile al 21 a Pavia, Lucca, Roma e Pordenone, dal 25 al 28 aprile a Livorno, Pesaro e Salerno.

La manifestazione toccherà tante altre città fra queste Urbino, Terni, Montecchio Maggiore (Vicenza), Teramo, Macerata, Cosenza, Montecatini, Pavia, San Benedetto del Tronto, Livorno, Lecco, Trieste, Napoli, Pesaro, Bari, Giulianova, Rieti, Bergamo, Cassino, Ariccia, Biella, Senago, Pontedera, Sutri, Lanciano, Cornadero, Velletri, Potenza, Pontedera, Como, Ghioggia, Trento. Queste sono alcune delle tante città d’Italia che ospiteranno questa manifestazione, che viaggerà per lo stivale in lungo ed in largo fino alla fine del mese di novembre.