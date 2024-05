Tappeti di fiori a Pievepelago: torna la tradizionale "Infiorata"

Il 2 giugno torna a Pievepelago la tradizionale "Infiorata" durante la quale vengono realizzati suggestivi tappeti floreali lungo l'antica via Tamburù e in piazza Domenico Ricci. Le prime notizie di questa tradizione a Pievepelago risalgono al giugno 1927, quando un cronista dell'epoca descrisse la processione del Corpus Domini lungo le vie del paese "cosparse di olezzanti fiori freschi", mentre tutti i palazzi e le più umili case erano addobbate con arazzi, festoni e vasi di fiori e sempreverdi.

Quella di cospargere la strada di fiori in occasione del transito delle processioni è un'usanza assai diffusa, che in Italia risale al 1600 quando il Papa stesso incaricò alcuni pittori (tra cui anche il Bernini) di realizzare ogni anno un mosaico floreale, per solennizzare la festa del Corpo di Cristo istituita dopo il miracolo di Bolsena.

Dalle prime semplici composizioni, una quarantina d'anni fa a Pieve s'iniziò a realizzare tappeti sempre più complessi e validi artisticamente, con l'effimera bellezza di queste composizioni destinate a durare solo alcune ore. Da non perdere.