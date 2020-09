Gli Ingegneri modenesi protagonisti al FestivalFilosofia 2020

L'Ordine degli Ingegneri di Modena sarà tra i protagonisti del FestivalFilosofia 2020 che avrà come parola chiave "Macchine", un tema quanto mai vicino alle competenze ed agli interessi degli Ingegneri e dei professionisti di area tecnica.

All'interno del programma ufficiale della kermesse filosofica è infatti presente un evento dal titolo "Dentro il progetto - Dall'istinto all'intelligenza artificiale", organizzato direttamente dall'Ordine modenese, che si terrà sabato 19 settembre dalle ore 16:30 alle ore 18:00 presso il Civico Planetario "F.Martino" di viale J.Barozzi 31.

In una vera sessione di brainstormig creativo, il pubblico entrerà nell'intimo della progettazione di una macchina, intendendo come tale uno strumento che ci aiuta nella vita di tutti i giorni, arrivando ad approfondire il tema dell'intelligenza artificiale con le sue implicazioni etiche e morali. Protagonisti dell'evento saranno gli Ingegneri Alessandro Casalgrandi e Vincenzo Aiello.

Inoltre, grazie alla collaborazione attivata con la Direzione scientifica del Festival sarà possibile per tutti gli Ingegneri iscritti ad Ordini italiani di vedere riconosciuti crediti formativi professionali a seguito della partecipazione ad alcune iniziative comprese nel programma ufficiale dell'edizione 2020.

Incontri con riconoscimento crediti per Ingegneri

Si tratta, in dettaglio, delle seguenti lezioni/convegno: "Meccanizzazione: dalla prima alla seconda rivoluzione industriale" tenuto dal Prof. Vittorio Marchis venerdì 18 settembre alle ore 11:30 in Piazza Martiri a Carpi; "Data mining - Il marketing degli intermediari tecnologici" tenuto da Stefano Quintarelli venerdì 18 settembre alle ore 16:00 in Piazza Grande a Modena; "Dati - Intelligenza collettiva e infrastrutture urbane” tenuto dalla Prof.ssa Francesca Bria sabato 19 settembre alle ore 15:00 in Piazza Grande a Modena; "Società dei sensori - Monitoraggio e tecnologie indossabili" tenuto dal Prof. Giovanni Ziccardi sabato 19 settembre alle ore 10:00 in Piazzale della Rosa a Sassuolo; "Tracciamento - Privacy, biosorveglianza, democrazia" tenuto da Antonello Soro domenica 20 settembre alle ore 17:30 in Piazzale della Rosa a Sassuolo.



"Siamo davvero orgogliosi di aver avviato una proficua collaborazione con un'istituzione culturale di grande prestigio e popolarità come il FestivalFilosofia – afferma Gabriele Giacobazzi, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Modena – che ci consentirà un duplice risultato positivo: allargare e qualificare l’attività di formazione ed aggiornamento svolta a favore degli iscritti ed avvicinare il grande pubblico del Festival alle tematiche della nostra professione”.