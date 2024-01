Al Fabbri di Vignola "LA musica nel silenzio. Dalla Musica della Shoah alla Musica per la Shoah"

Il 27 Gennaio 2024, alle ore 20.30, presso il Teatro “E. Fabbri” di Vignola, si terrà un evento commemorativo per la Giornata della Memoria, dedicato alla riflessione sulle atrocità della Shoah e sul potere salvifico della musica in tempi di oppressione: "La musica nel silenzio - Dalla Musica della Shoah alla Musica per la Shoah". Questa serata, che vedrà la partecipazione di artisti e musicisti di talento, ha lo scopo non solo di commemorare, ma anche di educare e sensibilizzare il pubblico su una delle pagine più buie della nostra storia.

La musica nel silenzio - Dalla Musica della Shoah alla Musica per la Shoah

Accompagnati dall’orchestra del Corpo Bandistico “G.Verdi” di Spilamberto, gli artisti in scena percorreranno attraverso il racconto, il canto, la danza e la musica, la storia delle atrocità compiute dai Nazisti nei campi di sterminio. Ma, soprattutto, racconteranno come la musica, nonostante tutto, sia stata fonte di speranza per coloro che erano internati nei lager, e come essa abbia rappresentato una forma di resistenza e, allo stesso tempo, una fonte di conforto contro l’oppressione.

Nei luoghi del terrore e della demolizione della dignità umana, la musica accompagnava e scandiva la quotidianità dei deportati, offrendo loro una motivazione per continuare a vivere e per mantenere viva la speranza di poter rivedere i propri cari, riconquistando la libertà oltre il filo spinato. La Musica come Strumento di Resistenza e Speranza. “Non possiamo riscrivere la storia; non possiamo riavvolgere il filo del tempo e modificare quanto è accaduto. Però, possiamo ricordare, anzi, dobbiamo ricordare, perché non accada ancora.”

Ingresso 10,00 euro, l'incasso è devoluto in beneficenza per progetti sociali. Prevendita biglietti: https://www.amicidelfabriani.it/. La serata è organizzata dall'Associazione Genitori e amici del Fabriani di Spilamberto con il patrocinio de il sostegno dei Comuni di Vignola e Spilamberto.