“Innovation Mobility Convention” l’incontro sulle nuove forme di mobilità

“Innovation Mobility Convention” è un appuntamento di confronto e restituzione, aperta a tutti, dedicato alla mobilità e alle sue declinazioni più innovative, proposto dall’istituto di istruzione superiore “A. Ferrari” di Maranello, per mercoledì 27 aprile, alle ore 11, a Casa Corsini, polo tecnologico del Comune di Fiorano Modenese, in via Statale 83 a Spezzano.

L’istituto di istruzione superiore maranellese, da anni attivo sul tema della mobilità sostenibile e nello sviluppo di buone prassi di trasporto locale, ha in corso diverse esperienze progettuali, anche a livello europeo, che saranno proposte all’attenzione dei presenti all’incontro.

L’apertura dei lavori è affidata alla coordinatrice di Casa Corsini, Alice Toni. Dopo gli interventi introduttivi del Dirigente Scolastico Salvatore Conti e dell’assessore fioranese alle Politiche Educativo-Scolastiche, Luca Busani, toccherà alla vicepreside Emilia Paderno la presentazione dei progetti e delle attività. A seguire, un momento di confronto sul progetto “Autobus Elettrico Comune di Fiorano” moderato dal prof. Giovanni Busani e l’intervento dell’assessore alla Mobilità di Maranello, Chiara Ferrari. La mattinata si concluderà con la presentazione del team “Flat pack car for developing countries” con studenti e docenti dell'IIS A. Ferrari.

Non è casuale la scelta di presentare l’iniziativa a Casa Corsini, polo dell’innovazione del Comune di Fiorano Modenese. Le scuole maranellesi hanno infatti un rapporto consolidato con il territorio fioranese: durante l’anno scolastico in corso gli studenti di alcune classi hanno collaborato direttamente ad una vera e propria “consulenza tecnica” finalizzata all’acquisto di un autobus elettrico per la mobilità studentesca del comune di Fiorano (progetto Electric Bus Innovation). Negli anni scorsi poi il progetto Vbike ha visto la scuola maranellese impegnata a fianco dell’associazione Lumen, che gestisce Casa Corsini, in un progetto che prevedeva l’utilizzo di velocipedi elettro-muscolari per attività di carattere sociale sul territorio dei comuni del distretto ceramico.

Il settore della mobilità è un driver cruciale per la transizione verso un futuro neutro dal punto di vista delle emissioni di carbonio, con particolare riferimento al trasporto di persone e merci: i trasporti sono responsabili del 27% delle emissioni di gas serra dell’UE. La strategia dichiarata di UE per un futuro sostenibile si basa sul superamento della soglia del 50% da parte dei mezzi elettrici/ibridi sul totale dei mezzi entro il 2030, grazie anche ad un potenziamento delle stazioni di ricarica elettriche pari al +15%. In questo contesto, i veicoli elettrici/ibridi rendono possibile l’inversione di tendenza mirata all’abbattimento delle emissioni di CO2 e alla sostenibilità dei trasporti; la sinergia tra ambito VET e imprese del settore automotive rappresenta quindi un asset strategico.

In questo contesto è fondamentale fare innovazione e sensibilizzare, preparare e attivare nuovi professionisti e operatori di un settore dinamico come quello delle nuove forme di mobilità. L’Istituto di istruzione superiore “A. Ferrari”, attraverso l’offerta formativa e la collaborazione con gli enti territoriali ha attivato progetti locali, nazionali e transnazionali su queste tematiche e di questi si parlerà nel momento di confronto aperto al pubblico.

Una delle esperienze attive, ad esempio, porterà un gruppo di studenti a partecipare ad uno scambio tecnico in Albania nell’ambito di un progetto cofinanziato dall’ufficio scolastico regionale finalizzato alla condivisione delle tematiche e progettualità di elettro mobilità (progetto Flat pack car for the developing world).