Intelligenza Artificiale: opportunità e sfide per l’export delle imprese

Promos Italia, in collaborazione con la Camera di Commercio di Modena, organizza un seminario per illustrare alle imprese modenesi le opportunità e le sfide dell'Intelligenza Artificiale (AI) nell'export. L’evento si terrà mercoledì 7 giugno dalle 9:30 alle 13.00 presso la sede dell’Ente camerale in via Ganaceto 134 a Modena.

L’Intelligenza Artificiale, abbinata a un percorso di digital export, è in grado di supportare in maniera efficace le attività delle PMI nei processi di internazionalizzazione.

L’iniziativa in programma fornirà alle imprese una panoramica sui molteplici aspetti dell'Intelligenza Artificiale (AI), in particolare la tecnologia alla base di GPT-3 e le imminenti risposte di Google. Verranno analizzati anche i limiti da considerare quando si utilizzano strumenti basati sull'AI con esempi pratici di come l'AI possa essere utilizzata da un export manager e da un'azienda coinvolta in attività di digital export

I relatori dell’evento sono esperti di Promos Italia, specializzati nella materia e negli strumenti di export digitale, che tratteranno diverse tematiche legate all’integrazione dell’Intelligenza Artificiale, dal punto di vista teorico e pratico, nel migliorare l’attività quotidiana, dalla produttività personale alla comunicazione digitale.

Al termine dell’evento verranno descritti i servizi che Promos Italia potrà erogare in forma gratuita alle imprese per supportarne il percorso di sviluppo in ambito digitale ed è possibile fissare un incontro di approfondimento con gli esperti della durata massima di 20 minuti. La scadenza delle iscrizioni all’iniziativa, da compilare online, è il 5 giugno 2023. I posti sono limitati e la richiesta di appuntamento dovrà essere fatta in fase di iscrizione.

Per maggiori informazioni www.mo.camcom.it o contattare il team di Promos Italia via e-mail: modena@promositalia.camcom