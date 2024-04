Al Planetario di Modena un incontro sull'intelligenza artificiale

Continua il ciclo di conferenze scientifiche gratuite dell'associazione culturale inco.Scienza. L’iniziativa, che è intitolata “Scienza Confini”, si propone di valicare principalmente due barriere. In prima battuta le frontiere del mondo scientifico, con una trattazione di temi attuali e legati alla società in cui viviamo. In secondo luogo, il confine da abbattere è quello tra relatore e pubblico: con moderazioni, interviste e quiz, inco.Scienza propone un nuovo formato per raggiungere un pieno coinvolgimento e stimolare il confronto.



In questo quarto incontro, giovedì 2 maggio alle 21, il relatore sarà Simone Calderara, professore dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Durante questo incontro andremo alla scoperta dell’intelligenza artificiale, strumento di grande contemporaneità. Dopo aver introdotto l’intelligenza artificiale parleremo di come stia influenzando la società ed il suo sviluppo portando grandi benefici, ma anche alcune modifiche alle nostre abitudini e formazioni. Infine andremo a scoprire come possa essere utilizzata grazie ad alcuni esempi.