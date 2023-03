Al parco Novi Sad è di nuovo tempo dell'International Street Food di primavera

Dopo il grande successo di pubblico delle prime dodici tappe, svoltesi dall’inizio di marzo con oltre 400mila visitatori, la VII Edizione dell’International Street Food - la più importante manifestazione di Street Food esistente in Italia, organizzata da Alfredo Orofino – fa tappa a Modena. La XIII tappa di questo importante evento itinerante si svolgerà dal 31 marzo al 2 aprile al Parco Novi Sad (venerdì 31 marzo dalle 18 alle 24, sabato 1 e domenica 2 aprile dalle 12.00 alle 24.00).

Tanti truck con dell’eccellente cibo di strada, accoglieranno i visitatori. Un appuntamento di grande originalità per le cucine internazionali presenti, che non dimentica le realtà gastronomiche regionali provenienti da tutta Italia. Sarà possibile gustare: gli hamburger, le bombette di Alberobello, la porchetta di Ariccia, la pasta mantecata, gli arrosticini, la salsiccia di maialino nero gluten free, il pulled pork, la cucina brasiliana, i panini di mare con il polpo, il panuozzo di Gragnano, i donuts, la paella, i kurtos ungheresi, la griglieria americana, i bomboloni, le ciambelle, la pinza romana, la cucina siciliana, la cucina del Salento, la cucina della Grecia, il caciocavallo impiccato, i pasticciotti, le orecchiette con la burrata, oltre ai cocktail e a tutta una serie di birrifici artigianali.

Grande protagonista di questa tappa Porcobrado, incoronato nel 2017 come Miglior panino in Europa agli Street Food Awards di Berlino, premio riconfermato nel 2022 nella competizione di Monaco di Baviera. Poorcobrado è anche l’unico panino votato e premiato per 3 anni consecutivi dagli Euro Street Food Award Panini in Italia nel 2020, 2021 e 2022. Nel 2019 è stato infine premiato dal Gambero Rosso come miglior panino della Lombardia. Nello stesso posto sarà possibile gustare prodotti di Paesi diversi e posti lontani ed essere avvolti da tanti profumi e sapori. La manifestazione si avvale del patrocinio dell’ AIRS (Associazione Italiana Ristoratori di Strada).

“Siamo giunti al settimo anno di una manifestazione che anima il cuore di paesi e città di tutta Italia e conta ormai su un pubblico affezionato. Anche in questa edizione ci rimettiamo in gioco con nuove proposte per i visitatori. L’International Street Food è tutto questo e altro ancora: con i nostri eventi intendiamo infatti valorizzare tipicità e tradizioni che sono la grande ricchezza dei nostri territori. L'entusiasmo con cui siamo stati sempre accolti ci spinge a continuare con rinnovata energia. Siamo per questo sicuri che la nuova edizione 2023 sarà un nuovo successo”, afferma Alfredo Orofino, organizzatore dell’International Street Food, soprannominato il “Re dello Street Food e presidente dell’A.I.R.S., l’Associazione Italiana Ristoratori di Strada.