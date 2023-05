Associazione Culturale Arianna, gli interni del Duomo di Modena in una visita guidata

Sabato 3 giugno, alle ore 15.00, l'Associazione Culturale Arianna propone una visita guidata nel Duomo di Modena. Nel corso di questa visita guidata avremo la possibilità di approfondire l’aspetto interno della Cattedrale e le sue trasformazioni nel corso dei secoli. Vedremo

tracce rimaste da epoche passate raccontare di una chiesa che è stata molto diversa da come appare oggi. Cogliere a colpo d’occhio l’aspetto romanico del Duomo è facile, individuare e interpretare testimonianze di altre epoche al contrario non è così immediato. Racconteremo, quindi, di come il passare del tempo abbia dato vita ad un edificio unico, che è oggi la somma di oltre 900 anni di storie.

Incontro: in Piazza Grande a Modena, nei pressi della “Preda Ringadora”. Durata prevista: un'ora e trenta circa.

L’associazione Arianna non percepisce proventi da questa iniziativa. Tour condotto da guida turistica abilitata.

Prenotazione obbligatoria: https://experience.modenatur.it/it/arianna o chiamando Modenatur nr. 059 220022.