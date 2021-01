"Io provo a volare": lo spettacolo tributo a Domenico Modugno in diretta streaming

Nuovo appuntamento per la rassegna Teatri nella Rete di ATER Fondazione. Il 15 gennaio alle ore 21 sarà trasmesso in streaming dall’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola “Io provo a volare” della Compagnia Berardi Casolari, un racconto misto a musica e danza che narra la vita di Domenico Modugno.

Lo spettacolo, insignito di importati riconoscimenti internazionali, quali il Premio Speciale Della Giuria e del Pubblico al JoakimInterFest di Kragujevac (Serbia) e il Premio Antonio Landieri, a Napoli, come miglior spettacolo del 2011, si sviluppa su una drammaturgia originale.

A partire da cenni biografici del cantautore e dalle suggestioni delle sue canzoni, racconta la vita di un giovane cresciuto in provincia pronto ad affrontare ogni peripezia per realizzare il sogno di diventare artista. Ed è proprio attraverso la descrizione delle aspettative, delle delusioni, degli sforzi e degli inganni subiti da truffaldini incontri che si articola il viaggio fra comici episodi della realtà provinciale e alienanti esperienze metropolitane. Poesia e comicità sono gli ingredienti principali della pièce, che attraverso un uso particolare della luce trasmette atmosfere emotive, suggestioni e ricordi cercando di risvegliare nel pubblico quel sogno di libertà di cui Modugno si fece portavoce e simbolo.

Lo spettacolo quindi, utilizzando la figura del cantautore come simulacro, rende omaggio agli sforzi e al coraggio dei lavoratori in genere e dello spettacolo in particolare che spinti da passione costantemente si lanciano all’avventura. Dalle note di regia: “Intanto procediamo: Co.Co.Co. (…) COraggiosi, per favore, COstanti e COnvinti per la rivoluzione che porterà a smettere di essere pollastri rantolanti, illusi di volare come falchi nel blu dipinto di blu.”

“Io provo a volare” sarà visibile gratuitamente sulla piattaforma www.teatrinellarete.it, sulle pagine Facebook di ATER Fondazione e dei Teatri del suo Circuito Regionale Multidisciplinare, che sono: Teatro Asioli di Correggio, Cinema Teatro Boiardo di Scandiano, Cinema Teatro Mac Mazzieri di Pavullo, Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola, Teatro della Regina di Cattolica, Teatro Comunale di Russi, Teatro Laura Betti di Casalecchio di Reno, Teatro Magnani di Fidenza, Auditorium Enzo Ferrari Maranello.

Il 13 gennaio alle 18.00, Ernesto Assante, giornalista e critico musicale, condurrà un incontro di approfondimento con gli interpreti dello spettacolo che si potrà seguire sempre sulla piattaforma e sui social. L’appuntamento sarà l’occasione per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori di ristrutturazione del Teatro Nuovo di Mirandola, a seguito degli aventi sismici del 2012, e ricordare la sua storia.

Il prossimo appuntamento di Teatri nella Rete è il Concerto per Thelma & Louise il 19 gennaio alle ore 21 in streaming dal Cinema Teatro Mac Mazzieri di Pavullo.