Ipersensibilità, una timida riservatezza: un incontro a Modena

Molto spesso le Persone Altamente Sensibili sono considerate introverse, timide e poco disponibili a stare in società. Tutto ciò è solo parzialmente vero in quanto chi è ipersensibile è, contemporaneamente, una persona empatica, affettiva, disponibile, appassionata e socievole. Non amare le manifestazioni oceaniche non significa essere asociale, è solo una forma auto protettiva indotta da una spiccatissima sensibilità.

L'Asdps Il Ponte organizza un incontro, sabato 5 marzo, dalle 16 alle 18, nel quale si cercherà di soffermarsi su tali aspetti e su come si manifestano in una Persona Altamente Sensibile. La relatrice sarà Gilda Fanton, Counselor Professionista.

L'evento è patrocinato dal COìomune di Modena. Entrata libera. Si procederà alla verifica dei green pass come stabilito dalla normativa vigente.