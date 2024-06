"Non siamo mica gli americani" e Irene Pignatti protagonisti di "Albinelli Street"

La cantante Irene Pignatti, reduce da X Factor, e la band Non siamo mica gli americani, che festeggia con un tour i 25 anni di attività, saranno le stelle di “Albinelli Street” sabato 8 giugno, una serata all’insegna di cibo di qualità, buona musica e spettacolo con il Mercato Albinelli che scende in strada e va letteralmente ‘sotto le stelle’.

Saranno una decina gli operatori dell’Albinelli che proporranno street food in piazza XX Settembre oltre alla consueta presenza della ristorazione in via Albinelli, con diversi banchi protagonisti della festa. Sarà una serata all’insegna del buon cibo da consumare in strada e della buona musica: l’appuntamento è fissato per sabato 8 giugno a partire dalle ore 18.30 fino a mezzanotte.

Se in via Albinelli ci saranno i ristoranti del mercato con i loro menù per gustarsi un aperitivo e una cena accompagnati dalla musica jazz di Stefano Calzolari al piano, Simone Valla al sax e Lele Barbieri alla batteria, in Piazza XX Settembre ci saranno dieci stand degli operatori del mercato con Street Food di ogni tipo e genere, accompagnati da Radio Stella con il dj set di Diego Ferrari con fantastici ospiti. La proposta gastronomica andrà dal classico gnocco fritto e tigelle con salumi e intingoli, pasta fresca come tortellini e tortelloni, pesce fritto, panini di ogni tipo, secondi di carne e di pesce, frutta e sangria e tanto altro ancora per soddisfare davvero tutti i palati.

L'evento, totalmente a ingresso libero, ha il patrocinio del Comune di Modena ed è possibile grazie alla collaborazione e il contributo di Caf Italia Centro Assistenza Fiscale, il main sponsor della manifestazione, così come da Radio Stella, GP Eventi, Skoda D&G Modena, Printing Group di Formigine (MO) e Hotel Zoello Je Suis di Settecani di Castelvetro, che anche quest’anno supportano l’iniziativa.

«Albinelli Street rappresenta un’occasione per far conoscere il Mercato Albinelli ai modenesi che non lo frequentano e a chi viene da fuori città e, anche, per dare l’opportunità a chi è già nostro cliente di viverlo ‘all’aperto’, in una nuova versione grazie agli operatori del Mercato Albinelli e a tanti ospiti di grande richiamo - sottolinea il presidente del Consorzio Mercato Albinelli, Andrea Solieri -: il grande successo delle prime due edizioni ci ha spronato a proseguire sulla strada dell’intrattenimento a suon di buona musica e di ottimo cibo, un grande richiamo per i modenesi e per tutti coloro che, venendo all’Albinelli Street, potranno conoscere da vicino anche il nostro magnifico Mercato».