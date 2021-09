Irlanda in Festa, Formigine celebra la cultura d'oltremanica

Nell’ambito delle relazioni internazionali intraprese dal Comune di Formigine, nel fine settimana si terranno due diverse iniziative.

Sabato 2 ottobre, alle 10 presso il Castello di Formigine si svolgerà l’evento conclusivo del progetto con le città di Kilkenny (Irlanda), Verden (Germania) e Warwick (Inghilterra) sulla realizzazione di manifestazioni sostenibili dal punto di vista ambientale. Interviene Giuseppe Lanzi, membro del Comitato esperti per il supporto al G20 Ambiente. L’iniziativa è in collaborazione con A.S.D. Podistica Formiginese, AVIS Formigine, Associazione Le Palafitte 2.0 e sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna e da Coop Alleanza 3.0.

La cornice è rappresentata da “Irlanda in festa”, la kermesse dedicata alla cultura irlandese che inizierà la sera di venerdì 1 ottobre e proseguirà fino a domenica. Per tutta la durata della manifestazione, il palco allestito in Piazza Calcagnini accoglierà i migliori gruppi di musica folk italiana, irlandese e di altre parti del mondo, per una no-stop di concerti gratuiti (prenotazione sul sito di Eventbride). Per l’occasione, si attiveranno corsi di ballo per imparare qualche passo di danza irish.

Ma Irlanda in Festa non è solo musica. Come per le passate edizioni, non mancherà la buona cucina: tutte le sere dalle 19 alle 23, nel ristorante allestito in Piazza Repubblica, si potranno gustare spezzatino di manzo cotto a bassa temperatura nella birra Guinness, il tradizionale fish e chips, l'hamburger di Black Angus, stinco di maiale in Kilkenny beers e come dolce la cheese cake al Baileys preparati dal giovane chef Damien O’Shea da Cork. A partire dal pranzo del sabato, griglieria in via Trento Trieste. Ma la protagonista assoluta sarà la birreria che serve la tipica irlandese in arrivo direttamente dalla St. James Brewery di Dublino; oltre alla bionda Harp, la rossa Kilkenny e l’originale sidro irlandese.

