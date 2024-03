San Patrizio arriva al Vibra con la manifestazione "Irlanda in Festa"

Da venerdì 15 a domenica 17 marzo al Vibra Club di Modena appuntamento con l'evento "Irlanda in festa", per celebrare in città la festa di San Patrizio e la tradizione irlandese di musica e birra. Ad accompagnare la tre giorni di cocnerti ed eventi a tema ci saranno alcuni stand selezionati da Finger Food Festival, con possibilita’ di gustare specialita’ gourmet italiane e della cucina irlandese. Ovviamente non mancherà la regina delle birre irlandesi: la Guinnes. L'edizione modenese di "Irlanda in festa" sarà un tributo a Shane Mc Gowan (irish punkrocker icon).

Il programma

Venerdi’ 15 marzo “A rainy night in Soho”: apertura alle 18 con Bag Pipe Master, alle 20:30 proiezione di The Pogues live @ the Town and Country Club London mentre alle 21.30 appuntamento con il live dei Celtic Folk (Irlanda). Prima e dopo si balla con la musica del VibraSuperSound folk rock djset. Dalle 19 alle 24 all'esterno: Stand Street Food con intrattenimento e musica.

Sabato 16 marzo apertura dalle 16 con Bag Pipe Master, elfi, fate e folletti: tra leggende e folklore, animazione per bambini e famiglie con il druido celtico Panaromix. E ancora, sempre dalle 16, proiezioni torneo 6 nazioni di rugby e serie B con Cittadella - Modena. Alle 17.30 stage di danze irlandesi e alle 19.30 proiezione di The Great Hunger:The Life & Songs Of Shane MacGowan. Dalle 20 in concerto Brendan Melia e, dalle 22, Here be dragons. Dalle 19 alle 24 all'esterno: Stand Street Food con intrattenimento e musica. A seguire That 90S con Radio antenna Uno (Ingresso a pagamento riservato ai soci Arci).

Domenica 17 marzo sarà la giornata "The irish rover": dress code l'immancabile colore verde.

Il via alle 15 con Bag Pipe Master. Dalle 15:30 alle 17 appuntamento con Drum Circle: il cerchio dei tamburi. Dalle 16 elfi, fate e folletti: tra leggende e folklore, animazione per bambini e famiglie con il druido celtico Panaromix. Dalle 20 concerto di Chasin Hooley. Dalle 16 alle 22 all'esterno Stand Street Food con intrattenimento.