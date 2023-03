"Is this real?", inaugura la mostra FMAV alla Palazzina dei Giardini

FMAV Fondazione Modena Arti Visive inaugura il 23 marzo 2023 con tre importanti mostre diffuse negli spazi di FMAV Palazzo Santa Margherita e della Palazzina dei Giardini, in un incontro tra talenti emergenti, sperimentazione ed esperienza ludica.

Appuntamento alla Palazzina dei Giardini con la mostra Is this real? L'arte nell'epoca della Game Engine Culture mostra collettiva a cura di Valentino Catricalà.

Il nostro accesso alle informazioni è sempre più mediato da processi di Game Engine, i quali, da un processo digitale sono diventati dei veri e propri processi culturali. Oltre la semplice questione del gioco o del videogioco, il Game Engine rappresenta un nuovo orizzonte culturale che apre importanti questioni sociali e filosofiche. La mostra vuole indagare questi temi attraverso il lavoro degli artisti, che da anni e in anticipo rispetto ai tempi hanno esplorato e rielaborato questo territorio. Il concept, nato presso la MODAL Gallery di SODA (School Of Digital Arts) di Manchester, è qui ampliato attraverso nuove linee di riflessione. Alla questione dell’immagine, saranno affiancate opere di sound art, robotica e machine learning degli artisti AUDINT, Joshua Citarella & Jacob Hurwitz-Goodman, Federica Di Pietrantonio, DIS, Alexandra Daisy Ginsberg, Auriea Harvey, Mishka Henner, Oliver Laric, Donato Piccolo, Quayola, Jakob Kudsks Steensen.

Is this real? L'arte nell'epoca della Game Engine Culture

A cura di Valentino Catricalà

23/03 - 20/08/2023

FMAV - Palazzina dei Giardini, Corso Cavour 2, Modena

Opening: giovedì 23 marzo 2023, ore 18-20?(Ingresso libero)

Orari: mercoledì - venerdì: ore 11-13, 16-19;

sabato, domenica e festivi: ore 11-19

Orari a luglio e agosto: mercoledì – domenica e festivi: ore 15-19

Ingresso libero

Visita guidata: ogni sabato ore 18



Informazioni: biglietteria@fmav.org | www. fmav.org, tel. in orario di mostra: Palazzina dei Giardini 059 2033166 | Palazzo Santa Margherita 059 2032919