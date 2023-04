“Istantanee da un futuro migliore del previsto 2018-2023” di Francesco Barbieri inaugura a Modena

Dopo l’inaugurazione lo scorso febbraio con la mostra “Peso Reale, Peso Frenato”, personale di Angelo464, "Hobo – Spazio Urbano", in via Carteria 104 a Modena, riapre sabato 15 aprile con la mostra “Istantanee da un futuro migliore del previsto 2018-2023” di Francesco Barbieri, curata da Gianmario Sannicola, a cui è affidata la programmazione artistica dello spazio.

Prosegue così il viaggio di Hobo attraverso i percorsi di creativi che hanno trovato nelle strade e nei treni supporti e ispirazione per le loro opere. Francesco Barbieri, classe 1976, è un artista internazionale che lavora nel post-graffitismo contemporaneo e che, prima di dedicarsi alla pittura su tela, è stato per anni una figura importante nella scena euro­pea del graffiti-writing.

Come riporta Vittorio Parisi nel suo testo critico di accompagnamento alla mostra, “la città di Barbieri è una città interstiziale, il cui paesaggio è definito unicamente dalle sue architetture post-industriali e infrastrutturali. Forse, la città di Barbieri è addirittura una città deserta, dove le gru che ne delineano lo skyline sono in realtà immobili e i treni, che ne percorrono le viscere, vuoti. Uno scenario distopico che sembra provenire da qualche racconto di fantascienza, in cui l’umanità è stata cancellata da qualche evento catastrofico di cui, però, non ci è dato sapere.”

La totale assenza di persone è forse la caratteristica più evidente, l’aspetto che salta subito agli occhi dell’osservatore di fronte a questi dipinti. “In queste città – prosegue Parisi – non vi è più spazio per le folle, vero e proprio elemento cardine della modernità baudelairiana, poi proiettatosi nel Novecento, producendo in pittura capolavori come La Città che sale di Boccioni (1910-11). In Barbieri le folle sembrano essere del tutto svanite, come inghiottite da quelle stesse architetture post-industriali e infrastrutturali, uniche vere protagoniste dei dipinti. Gru, tralicci, cavi dell’alta tensione, treni e rotaie disegnano un paesaggio urbano dove non solo l’umano non figura, ma non sarebbe neanche pensabile. Si provi, per gioco, a inserirvelo con l’immaginazione: finirebbe per rompere un equilibrio estetico che sembra basarsi prima di tutto sull’assenza dell’elemento umano.”

La mostra inaugurerà sabato 15 aprile alle 18.00 presso Hobo – Spazio Urbano e il finissage è previsto per il 13 maggio. Rimarrà aperta durante la settimana dalle 18.30 alle 20 e nei week end dalle 17.00 alle 19.00 e su appuntamento contattando Hobo – Spazio Urbano.

Lo spazio di Hobo – Spazio Urbano in via Carteria 104 è affidato dal Comune di Modena – Assessorato alla Cultura attraverso il Bando pubblico “Carteria 26+104” all’Associazione Culturale Stoff con le progettualità e le finalità del progetto Dedalo, motore di un’azione progressiva di rigenerazione urbana e sociale in una zona del centro storico di Modena, riapre le porte alla città grazie a una ricca programmazione artistica e culturale.