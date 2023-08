IT.A.CÀ., torna a Spilamberto il Festival Nazionale del Turismo Responsabile

Nelle giornate di venerdì 25, sabato 26, domenica 27 agosto 2023 torna a Spilamberto IT.A.CÀ, il Festival Nazionale del Turismo Responsabile. Per il terzo anno consecutivo infatti, Spilamberto rinnova la sua adesione al primo grande evento italiano dedicato al turismo sostenibile e responsabile “IT.A.CA? - Migranti e Viaggiatori”, nato nel 2009. L’obiettivo del festival è quello di creare momenti d’incontro sul concetto di viaggio e di ospitalità, sulle migrazioni e sulla cittadinanza globale, affinché vengano progettate e attivate buone pratiche per un turismo che rispetti l’ambiente e le comunità ospitanti diventando sempre più accessibile ed inclusivo.

Il tema nazionale 2023 è “Tutta un’altra storia - Le comunità raccontano i territori” e, come tutte le 21 Tappe di questa nuova edizione del festival, Spilamberto si trasformerà in un territorio narrante di storie e di persone.

Gli organizzatori della tappa spilambertese sono il Centro Culturale ALMO di Piumazzo ed il Comune di Spilamberto, che insieme alle associazioni del territorio e alle realtà locali hanno creato un programma ricco di proposte per tutti.

Saranno i racconti delle persone a costruire le esperienze insolite da vivere in un’atmosfera familiare, attraverso un mosaico di eventi che raccontano luoghi da visitare, assaporare, capace di esprimerne il senso all’insegna della cura di chi li abitano. C’e una tappa del Cammino Guiglia –Spilamberto accompagnati dal fondatore Giuseppe Leo Leonelli.

Il programma vuole essere un “diario di viaggio” con cui sfogliare il territorio attraverso le sue pagine: dalle fotografie vernacolari alle visite storiche in Rocca Rangoni e Antiquarium, dalle testimonianze di comunità come Overseas alle riflessioni su tematiche ambientali con Tricheco e Inco.Scienza, dalle esperienze di benessere al campeggino per ragazzi, dalla vita degli operai dell’Ex-Sipe a quelle degli artigiani, dalle vicissitudini delle dimore come Villa Testi a quelle delle Chiese come il complesso di Santa Maria degli Angeli, dai segreti del Nocino e degli amaretti a quelli delle botti dell’Aceto Balsamico Tradizionale. Si conclude con teatro, musiche d’insieme e degustazioni enogastronomiche con Slow Food Vignola e Valle del Panaro. Un edizione speciale del Cammino dell’ Unione allarga il racconto del territorio modenese.

Venerdì 25 agosto. La mattinata si apre con una camminata a passo svelto tra le tracce di antiche strade di pellegrini, lungo le sponde del fiume Panaro. Prosegue, poi, con il mercatino Biospilla e l’inizio del campeggino “fuori casa per una notte” rivolta ai ragazzi di 9- 10 a.i. Alle 10.00 si apre questa terza edizione con un incontro dal titolo “Turismo responsabile e innovazione sociale”. Saluto del Sindaco, interverranno Maurizio Davolio (Presidente AITR – Associazione Italiana Turismo Responsabile) e Viola Servi (Presidente Distretto Biologico Valle del Panaro) Fabio Guglielmi Coofcooperative Terre d’Emilia- Coordinerà Carlotta Acerbi, ’Assessore alla Cultura e Turismo di Spilamberto. Le visite guidate in Rocca e Parco Rangoni e le mostre d’arte “Spilamberto tra storia e tradizione” e di fotografia vernacolare “Archivio Vivo” (aperte per tre giorni). Nella serata con tante associazioni ed in particolare TRICHECO e INCO.SCIENZA si affronteranno i temi del fast fashion e del cibo con il cambiamento climatico e cosa NOI possiamo fare.

Sabato 26 agosto. Un buon risveglio alle 7.00 con yoga Narayana e bagni sonori. Ore 9:15 partenza in bicicletta (possibilità di noleggiare le biciclette a pedalata assistita Bicimon-E Rent) per raggiungere l’Ex-Sipe, dove si svolgerà un’interessante visita guidata da ex dipendenti. In paese invece alle 11 presentazione Emporio del Riuso e della Solidarietà di Overseas. Sabato pomeriggio, ore 15:00, un tour particolare per le vie del centro dalla Torre Granda con soste nelle botteghe storiche, al Bar Nazionale si gusta lo “Squassabala” ascoltando storie strane ma vere. Nel Giardino pensile dell Rocca si puo cenare all’ Osteria Slow Food “Buono, Giusto e Solidale” cosi come a pranzo e cena alla domenica . Nella serata visita guidata al restaurato complesso di Santa Maria degli Angeli con concerto finale della Banda “G.Verdi” e Daniel’s Jazz Choral.

Domenica 27 agosto si svolgerà. Una tappa speciale del Cammino dell’Unione - Terre di Castelli ”. L’ultima tappa (Guiglia - Vignola - Spilamberto) in collaborazione con il festival letterario itinerante “Passi Parole e Sogni” 2023 di Guiglia (MO) e con la partecipazione di Giuseppe Leo Leonelli, uno dei due ideatori del Cammino dell’Unione, Fermata ristoro a Vignola presso il Mercato del Distretto Biologico Valli del Panaro. All’arrivo si terrà un incontro conviviale, con gli ideatori di altri Cammini modenesi: Giulio Ferrari (Via Vandelli), Astrid degli Esposti e Mauro Bompani (Lungo la Via Gotica

Per i mattinieri percorso a piedi con partenza alle 6.30 , anello di 8km alla collina di Collecchio, con sosta panoramica dove faremo colazione, visiteremo edifici storici aperti per l’occasione In mezzo al verde del Parco della Rocca con Freemind invece si puo la meditazione camminata. Ore 10.00 visita guidata al Museo Antiquarium con la Fornace Romana da poco inaugurata,e poi in bicicletta percorso archeologico e Villa Testi visitabile solo in questa occasione (possibilità di noleggiare le biciclette a pedalata assistita Bicimon-E Rent).

Chiusura del festival alle ore 20.30 al Parco Rangoni con lo spettacolo itinerante “All’improvviso tutto a suo tempo” realizzato dal Teatro di Comunità di Spilamberto.

Il programma completo (incluso dettagli sugli eventi, modalità di partecipazione, ecc.) è consultabile al sito

https://www.festivalitaca.net/portfolio-articoli/it-a-ca-spilamberto-valle-panaro-2/

Centro Culturale ALMO: www.spazioalmo.it

Comune di Spilamberto: www.comune.spilamberto.mo.it

IT.A.CÀ Festival: www.festivalitaca.net