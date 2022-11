Itadakimasu. Arte e magia della cucina giapponese

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Sabato 5 novembre 2022 ore 17 presso la Sala Conferenze Mabic Maranello Biblioteca Cultura, Via Vittorio Veneto 5 Maranello MO appuntamento conclusivo di "Tasogare" Argomenti di Giappone al crepuscolo

Incontri a cura di Floriano Terrano

Negli ultimi due decenni il cibo giapponese ha avuto un successo e una fortuna di dimensione planetaria. Il sushi è senz’altro il cibo più conosciuto e quello di maggior successo culinario, soprattutto tra i giovani. Ma il sushi è in realtà il piatto che i Giapponesi mangiano con minore frequenza. La cucina giapponese infatti non è solo sushi e l’incontro vuole far scoprire alcuni tra i piatti della vera tradizionale della tavola giapponese, tra pietanze antichissime ed ingredienti speciali che al gusto uniscono funzioni pratiche precise.

Con il patrocinio del Consolato Generale del Giappone a Milano