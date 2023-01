"Itadakimasu", il galateo sulla tavola giapponese

Sagami Italia presenta “Itadakimasu” - L'arte della cucina giapponese, a cura di Floriano Terrano per giovedì 26 gennaio 2023 dalle 19.30 (Viale C. Sigonio, 46, 41124 Modena).

Negli ultimi due decenni il cibo giapponese ha avuto un successo e una fortuna di dimensione planetaria. L'incontro "Itadakimasu" vuole far scoprire alcuni tra i piatti della vera tradizione popolare giapponese, tra pietanze antichissime ed ingredienti speciali che al gusto uniscono funzioni pratiche precise. L'incontro sarà inoltre l'occasione giusta per imparare come usare correttamente le bacchette, come comportarsi a tavola durante i pasti e cosa non fare per evitare brutte figure. L'incontro è a cura di Floriano Terrano, esperto di arte e cultura giapponese.

Il costo è di 45€ e comprende evento, cena e sorpresa finale. Prenotazione obbligatoria al numero 059 397 0854.