“Itadakimasu”, una cena alla scoperta dell'arte della cucina giapponese

Unire i palmi delle mani e dire “Itadakimasu”. Inchinarsi leggermente. Prendere le bacchette e gustare i piatti di Sagami Modena. Questa è solo una delle cose che puoi imparare all'evento “Itadakimasu” - L'arte della cucina giapponese a cura di Floriano Terrano, esperto di cultura nipponica. L'appuntamento per scoprire tutte le curiosità, le usanze, cosa fare e cosa non fare a tavola è per giovedì 18 novembre alle 20.00 al ristorante di Viale C.Sigonio 46.

Sarà l'occasione giusta per imparare come usare correttamente le bacchette, come comportarsi durante i pasti e cosa non fare per evitare brutte figure a tavola. Il costo è di 35€ e comprende corso, cena e una sorpresa finale. Prenotazione obbligatoria al numero 059 397 0854

