"Italia Mundial" con Federico Buffa in piazza a Castelfranco Emilia

Secondo e ultimo appuntamento a cura di Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale nel cartellone di eventi “Castelfranco Estiva 2022” promosso dal Comune di Castelfranco Emilia. Dopo Quando sarò capace di amare, Massini racconta a Gaber , mercoledì 20 luglio il palco allestito in Piazza Garibaldi ospita alle ore 21.00 Italia Mundial con Federico Buffa.

A quarant’anni dalla Coppa del Mondo giocata in Spagna l’11 luglio 1982, il giornalista e volto noto di Sky Sport racconta l’indimenticabile vittoria della Nazionale Azzurra insieme al pianista Alessandro Nidi.

L’Italia più amata di sempre vince un mondiale indimenticabile con i gol di Paolo Rossi, l’urlo di Marco Tardelli, le parate di Dino Zoff, la pipa di Enzo Bearzot, la notte magica del Bernabeu, le braccia al cielo del presidente della Repubblica Sandro Pertini.

Momenti incredibili, aneddoti e storie parallele che rendono unici i monologhi di questo «formidabile storyteller», come lo definisce il giornalista e critico televisivo Aldo Grasso.

«Buffa è un narratore di storie che si diramano per mille rivoli – prosegue Grasso – o meglio, i suoi racconti hanno una struttura ad albero: il tronco è il calcio, i rami sono le connessioni che via via prendono corpo attraverso associazioni, link, collegamenti, divagazioni. A differenza di alcuni giornalisti sportivi che in passato amavano esibire il loro sapere di fronte a una platea non particolarmente attrezzata, Buffa sa che cultura è innanzitutto fare bene le cose, coltivare i dettagli (magari con alcuni vecchi LP)».