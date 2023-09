Arriva l'Italian Motor Week, la prima edizione della festa dei motori

Visite guidate ai musei e alle officine, collezioni private aperte al pubblico, raduni di auto e moto, mostre, incontri con i protagonisti del mondo dei motori: tutto questo e molto altro è in programma dal 10 al 17 settembre nei comuni di Maranello, Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro, Fiorano Modenese e Modena, in occasione della prima edizione della Italian Motor Week, l’evento nazionale promosso dalla rete ANCI Città dei Motori per celebrare, valorizzare e promuovere il patrimonio di marchi, luoghi, personaggi ed eccellenze del Made in Italy motoristico, conosciuto e amato in tutto il mondo.

Una settimana intera dedicata ai motori, eccellenza dei cinque comuni modenesi che fanno parte, insieme ad altri in tutta Italia, delle Città dei Motori: quaranta comuni a vocazione motoristica, per la presenza di realtà produttive e imprenditoriali, circuiti e musei motoristici.

Proprio i musei e le collezioni private dei comuni modenesi saranno al centro della Motor Week, con aperture al pubblico e visite guidate dei Musei Ferrari di Modena e Maranello, dei Musei Stanguellini, Panini e Maserati a Modena, del Museo Horacio Pagani a San Cesario sul Panaro, della raccolta delle opere ceramiche dedicate a Enzo Ferrari nel Castello di Spezzano e delle auto storiche Romano Soli a Fiorano Modenese, dove è anche in programma un brindisi per la riapertura della pista per automodellismo dinamico “Jodi Scheckter”. Castelfranco Emilia ospiterà, nella tradizionale kermesse "Motori&Sapori" (10 e 11 settembre), un'esposizione di auto storiche del Museo Righini e delle auto della Scuderia San Martino in Rio e un'esposizione di vespe e motociclette del Vespa Club.

Diversi gli appuntamenti previsti a Maranello durante la settimana, dal raduno di auto d'epoca "Sulle strade del mito" (il 10 settembre) alle mostre tematiche, dalle visite guidate alle officine specializzate al trekking urbano sui luoghi di Enzo Ferrari, dall'esposizione dei prototipi solari della Scuola Ferrari a due eventi pubblici con i protagonisti dell'automotive e dell'innovazione: martedì 12 settembre la presentazione del libro "Ferrari. Nel cuore della Formula 1" con Piero Ferrari, Jean Alesi, Ercole Colombo e Leo Turrini e domenica 17 settembre l'evento di chiusura TEDx: Evolution, talk con gli interventi di Tomaso Trussardi (Trussardi), Michele Aporti (CEO Zanasi Group), Paola Gemelli (Allacciati Le Storie), Clemente Ingenito (Pilota aeronautico), Micaela Verucchi (Unimore) e Monica Zanetti (Belle Epoque).

Castelfranco Emilia

Motori&Sapori: Sabato 10 e domenica 11 settembre

Esposizione in corso Martiri delle auto storiche del Museo Righini e delle auto della Scuderia San Martino in Rio Esposizione di vespe e motociclette del Vespa Club di Castelfranco Emilia.

La manifestazione dedicata ai motori e alla tradizione enogastronomica emiliana, celebra un binomio tutto emiliano, in cui i prestigiosi brand motoristici incontrano i sapori più autentici dell'Emilia-Romagna.

Fiorano Modenese

Sabato 16 settembre

Rombo di motori su ceramica

Museo della ceramica, Castello di Spezzano, Via del Castello 12

La Raccolta Contemporanea del museo raccoglie le opere di ‘Omaggio a Enzo Ferrari: una vita una storia un mito’, evento del 1998 a 100 anni dalla nascita di Enzo Ferrari. Artisti, designer, ceramisti italiani e internazionali hanno reso omaggio con le loro opere al Drake. Visite guidate alle opere ceramiche dedicate al Drake e ai motori nella Raccolta Contemporanea: ore 15, 16.30, 18. Visite gratuite senza prenotazione, ritrovo in corte.

Laboratorio Rombo di motori ore 15 e ore 16,30 laboratori di ceramica per famiglie dedicati alle Rosse. Su prenotazione a castellospezzano@gmail.com tel. 335 440372, IAT tel. 0536 073036, info@maranelloplus.com

Sabato 16 settembre ore 10. Collezione Romano Soli, auto storiche. Apertura straordinaria al pubblico, Visita guidata degli esemplari esposti con il giornalista e scrittore Leo Turrini. In collaborazione con Luigi Giuliani, Carlo Orlandi e Comitato Fiorano in Festa. Accesso libero. Sede: Via Bucciardi 2/4 Fiorano Modenese



Sabato 16 settembre ore 16. Brindisi per la riapertura della pista per automodellismo dinamico “Jodi Scheckter” di Fiorano Modenese. Nuova gestione a cura di New Minicar Fiorano A.S.D. Accesso libero. Sede: Via Antica Cava - Fiorano Modenese

Maranello

Domenica 10 settembre ore 15, Parcheggio DNA, Via Dino Ferrari. Sulle strade del mito Raduno di auto d’epoca a cura di Club Motori di Modena - Scuderia Modena Corse



Da lunedì 11 a domenica 17 settembre. Atrio del Municipio, Piazza Libertà 33. Il mito del Cavallino Rampante da Francesco Baracca a Enzo Ferrari, Mostra di memorabilia a cura di Maranello Collection in collaborazione con il Comune di Maranello

La mostra è visibile negli orari di apertura del Municipio



Da lunedì 11 a mercoledì 20 settembre. Spazio Culturale Madonna del Corso, Via Claudia 277 ,L’arte scende in pista, Mostra di pittura delle opere di Fernando Masi. Inaugurazione lunedì 11 settembre ore 18. Aperta tutti i giorni dal 12 al 20 settembre dalle 10.30 alle 20



Da lunedì 11 a domenica 17 settembre dalle 9 alle 18. Istituto di Istruzione Superiore Ferrari, Via Dino Ferrari 2, Dalla meccanica all’auto solare. Esposizione dei prototipi realizzati da studenti e insegnanti e apertura al pubblico dei laboratori della scuola



Da lunedì 11 a domenica 17 settembre. Officine aperte. Visite ad aziende maranellesi dell’automotive, su prenotazione (IAT tel. 0536 073036, info@maranelloplus.com), Toni Auto, Retrogarage, Belle Epoque / Ferrari Nando



Martedì 12 settembre ore 21. Auditorium Enzo Ferrari, Ferrari. Nel cuore della Formula 1. Presentazione del libro curato da James Allen (Rizzoli Lizard). Partecipano: Leo Turrini, giornalista e scrittore, Jean Alesi, ex pilota automobilistico, Piero Ferrari, vicepresidente Ferrari, Ercole Colombo, il fotografo della Formula 1



Venerdì 15 e sabato 16 settembre, primo turno ore 11, secondo turno ore 15.30. I luoghi di Enzo Ferrari. Passeggiata con narrazioni storiche sui luoghi del Mito Ferrari, In italiano/inglese, 50 partecipanti massimo, durata 1 ora e 20 minuti. Narratori: Paola Gemelli, Daniel Degli Esposti. Partenza e arrivo presso lo IAT del Museo Ferrari. Su prenotazione: IAT tel. 0536 073036, info@maranelloplus.com



Domenica 17 settembre ore 14. Auditorium Enzo Ferrari, Via Nazionale 78. Gran Premio di Formula 1 di Singapore, Proiezione della gara in diretta



Domenica 17 settembre ore 17.30. Auditorium Enzo Ferrari, Via Nazionale 78, TEDx: Evolution. Passions that drive the future Speaker: Tomaso Trussardi (Trussardi), Paola Gemelli (Allacciati Le Storie), Clemente Ingenito (Pilota aeronautico), Michele Aporti (CEO Zanasi Group), Micaela Verucchi (Riceratrice Unimore), Monica Zanetti (Belle Epoque)



Museo Ferrari Maranello Visite guidate il 15, 16, 17 settembre alle 11 a Maranello, gratuite previo pagamento biglietto con prenotazione su visitmodena.it

Modena

Museo Stanguellini: visite guidate a pagamento su prenotazione tutti i giorni con gadget in omaggio da parte del museo (11 settembre ore 9.30 inglese, ore 11 e ore 15 in italiano, 16.30 in inglese, 12, 13, 14, 15 settembre ore 15.00 italiano e 1630 inglese).

Museo Panini: visite guidate a pagamento su prenotazione durante la settimana e il sabato mattina

Maserati: showroom tour gratuiti e factory tour a pagamento con apertura straordinaria nel weekend

Museo Ferrari Modena: visite guidate il 15, 16, 17 settembre alle 15.00, gratuite previo pagamento biglietto con prenotazione su visitmodena.it

San Cesario Sul Panaro

Una giornata al museo Horacio Pagani

Apertura straordinaria e gratuita (non su prenotazione) nella giornata di sabato 16 settembre del museo Horacio Pagani dalle 9:30 alle 17. Possibilità di visite guidate.

Una collezione esclusiva delle edizioni limitate che hanno fatto la storia del marchio, dai primi bozzetti agli ultimi modelli di Zonda e Huayra. Un viaggio attraverso la storia, che riporta alla luce progetti inediti, mai realizzati, ma testimoni di una visione pionieristica del giovane designer, insieme ad altri esclusivi disegni di tangibile importanza.