Italian Wedding Show, la fiera per gli sposti a Modena

Italian Wedding Show, la fiera per tutti gli sposi, è un evento organizzato dal Circuito Sì Sposa e si terrà il 16 e il 17 ottobre 2021 presso il quartiere fieristico di Modena Fiere, con orario continuato 10.00 - 20.00.

L’evento, patrocinato dal Comune di Modena, (assessorato Città smart, Politiche economiche, Turismo e promozione della città, Servizi demografici), vuole raccogliere, come recita il pay off, un pubblico di futuri sposi di ogni provenienza ed età, dagli sposi tradizionali agli sposi same sex, dalle coppie miste a coloro che vogliono provare l’emozione di sposarsi nuovamente.

Dopo quasi due anni di forzata inattività, il comparto del wedding è finalmente ripartito e ha riscontrato una buona ripresa di attività. Tanti infatti sono stati i matrimoni che si sono svolti da giugno a settembre e il 2022 si preannuncia un anno molto promettente.

Per le aziende la manifestazione è un punto di arrivo e di partenza, per confrontarsi, allacciare relazioni di collaborazione e presentarsi sul mercato con le proprie novità

Per le coppie la fiera costituisce una opportunità unica e irripetibile per conoscere i fornitori, toccare con mano i loro prodotti e servizi che hanno solo intravisto attraverso i social network e instaurare con loro quel rapporto di fiducia, collaborazione ed empatia che sono ingredienti fondamentali per la riuscita di un evento così importante come il matrimonio.

Visitare la manifestazione significa anche risparmiare tempo, energia e risorse economiche perché i futuri sposi possono incontrare in una sola giornata decine di professionisti, senza doverli andare a trovare a uno a uno presso i loro negozi. Sono previste 1.500 coppie di futuri sposi e 120 stand espositivi di aziende provenienti da Modena e dall'Emilia Romagna in particolar modo.

Ricco il programma degli eventi, il cui fiore all’occhiello sarà la partecipazione di Carla Gozzi come ospite d’onore. Sono previste sfilate, spettacoli, laboratori e giochi. Tra gli eventi collaterali possiamo citare Gay Bride Show, spettacolo dedicato al Same Sex Wedding e Lovers Game, il primo wedding talent in fiera. Giocando a Lovers Game, le coppie potranno vincere una fantastica crociera MSC Crociere e un fantastico bracciale personalizzato in pietre preziose.

Italian Wedding Show inaugura il 16 ottobre 2021 alle ore 10.30 presso il Quartiere Fieristico di Modena Fiere con la partecipazione straordinaria di Carla Gozzi.

Per tutte le informazioni e per scaricare il biglietto 2 x 1, il sito è www.circuitosisposa.it

