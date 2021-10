Ivano Marescotti interpreta Dante, "Tutte quelle vive luci" al Teatro Comunale di Carpi

Sarà l’attore ravennate Ivano Marescotti a inaugurare sabato 23 ottobre nel Teatro Comunale di Carpi (ore 21) la rassegna "Tutte quelle vive luci", promossa dal Comune nel settimo centenario dalla morte di Dante Alighieri. Marescotti sarà accompagnato dai musicisti Marianne Gabri (arpa elettrica) e Roberto Passuti (live electronics) per interpretare in maniera inedita alcuni canti dell’ "Inferno", arricchendoli con inserti in dialetto romagnolo che alleggeriranno «la tragicità dell'universo dantesco». L'intento, spiegano i promotori, «è di calare Dante fra la gente e nello stesso tempo elevare il pubblico alle altezze dantesche per assaporarne la poesia, la bellezza delle rime, della voce, della musicalità».

“Dante Vivo”, questo il titolo dello spettacolo di sabato, è solo il primo di quattro appuntamenti: il programma, che proseguirà all’auditorium “Loria”, prevede infatti sabato 6 novembre la presentazione del libro “Nel Nome di Dante – Diventare grandi con la Divina Commedia”, di Marco Martinelli. Ancora Marescotti sarà protagonista in programma sabato 13 novembre con la lettura di alcuni passi del libro “L’ultima Magia – Dante 1321” di Marco Santagata. A chiudere la rassegna venerdì 10 dicembre la storica dell’arte Laura Pasquini con un incontro dal titolo “Pigliare occhi, per aver la mente”.

“Tutte quelle vive luci” è organizzata da biblioteca multimediale “Loria” in collaborazione con la libreria “La Fenice”: ingresso libero, obbligo di certificazione verde (green pass), prenotazione consigliata sul sito del Comune. Informazioni: 059649950.



