"Tutte quelle vive luci", Ivano Marescotti torna a Carpi per celebrare Dante

Nuovo appuntamento a Carpi, sabato 13 novembre nell’auditorium “Loria”, del ciclo “Tutte quelle vive luci”, rassegna di incontri organizzata dal Comune di Carpi nel settimo centenario della morte di Dante Alighieri: di nuovo protagonista, dopo lo spettacolo del mese scorso in teatro, Ivano Marescotti. Questa volta l’attore ravennate torna per leggere brani di “L’ultima magia - Dante 1321”, romanzo di Marco Santagata (Guanda, 2021) che sarà presentato alle 18, con l’intervento di Michelina Borsari. Un libro in cui l’autore, uno tra i più grandi dantisti contemporanei recentemente scomparso, delinea «un Dante poco conosciuto, molto umano».

Santagata, che già aveva scritto “Come donna innamorata”, «trascina il lettore nelle trame oscure dell'Italia del Duecento, in cui Dante deve districarsi tra complotti segreti e lotte politiche. Tutto ruota intorno a una misteriosa statuetta e al sinistro alone di negromante che avvolge il protagonista. E così scopriamo che Beatrice non è stata forse l'unico grande amore del poeta».

L’ingresso è gratuito, la prenotazione obbligatoria ed effettuabile online sul sito del Comune di Carpi.

Lo stesso giorno gli istituti culturali comunali propongono anche: alle 16.00 nella “Sala delle Vedute” di Palazzo Pio “Indossare la Moda tra Arte e Storia”, incontro con Alberto Caselli Manzini per il ciclo “Dentro l’Habitus”. Alle 16:30, il “Falco Magico” ospita “Namabobò”, teatro delle ombre a cura di Officine Duende, per bambini di 0-2 anni (due turni). Per gli incontri del “Falco Magico” è obbligatoria l’iscrizione; 059649961 o castellodeiragazzi@carpidiem.it