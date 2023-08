La Jam del Più Spazio Libero, appuntamento a Castelnuovo

Riprendono dopo la pausa estiva i concerti di musica jazz presso il locale Più Spazio Libero di Castelnuovo Rangone. Domenica 27 agosto a partire dalle 21.30 ci sarà nuovamente la jam session jazz aperta a tutti i musicisti e ai cantanti che tanto successo ha avuto nelle prime edizioni.

La “Jam” è una tipica riunione di musicisti che si ritrovano senza aver nulla di preordinato, improvvisando sulle canzoni della tradizione afroamericana. Tutti i musicisti e i cantanti sono invitati a partecipare con il proprio strumento e il pubblico è coinvolto in queste serate sempre diverse ed imprevedibili. La House Band del locale sarà formata da un trio ormai consolidato che vede Davide Fregni al pianoforte, Pablo del Carlo al contrabbasso, Francesco Coppola alla batteria. A loro si unirà un ospite speciale scelto fra i migliori musicisti italiani. Domenica 27 sarà la volta del sassofonista Federico Sportelli. Residente a Bologna, Sportelli è diplomato al conservatorio Martini ed è noto anche per il suo lavoro di compositore e arrangiatore. Ha partecipato a numerosi Festival quali Bologna jazz Festival, Faenza Jazz Festival, Jazz Festival, Val Badia, Parco Delta del Jazz, Arezzo Jazz ed ha all'attivo due dischi come leader. Ha collaborato con artisti del calibro di Massimo Manzi, Paolo Fresu, Jason Brown, John Serry, John Stowell, Marco Tamburini.

Il locale Più Spazio Libero si pone come uno dei locali più interessanti in regione per le proposte di concerti live di qualità con ben tre eventi di musica dal vivo a settimana. Il Più Spazio Libero è a Castelnuovo Rangone di Modena in Via della Pace 53. Prenotazione e cene 059 8725192 Sosteniamo la buona musica dal vivo.