Una jam session di Pavarotti & Friends alla casa-museo per ricordare Big Luciano

La Fondazione Luciano Pavarotti, in collaborazione con il Comune di Modena e grazie al sostegno della Fondazione di Modena, renderà omaggio alla memoria del Maestro Pavarotti con un concerto che si terrà presso il parco della Casa Museo Luciano Pavarotti (Modena, Stradello Nava 6) la sera del 6 Settembre, ore 21.00, nel giorno in cui ricorre il XIII anniversario della scomparsa.

L’evento di quest'anno si chiamerà “Pavarotti & Friends – Jam Session 2020” e rappresenta una sorta di "percorso di avvicinamento" a quella che sarà una data emblematica, il 6 Settembre 2022, in cui la Fondazione intende celebrare, con un evento di caratura internazionale, il trentennale della prima edizione del Pavarotti & Friends, che si svolse nel 1992 proprio nella tenuta del Maestro in cui si terrà il concerto di quest’anno.

Sul palco allestito nell'area verde che circonda la Casa Museo Pavarotti si esibiranno quest’anno Arisa, Giovanni Caccamo e Lorenzo Licitra: tutti gli artisti porteranno sul palco di Modena il loro tributo ad una figura artistica che ha saputo essere fonte di esempio e ispirazione ben oltre i confini dell’opera.

Ad alternarsi in scena anche le giovani promesse del bel canto che la Fondazione Luciano Pavarotti seleziona e promuove ogni anno: Giuseppe Infantino e Cristin Arsenova (entrambi allievi del grande soprano Raina Kabaivanska), Vassily Solodkyy e Giulia Mazzola. Un cameo speciale verrà offerto dalla compagine corale e strumentale Ologramma e da Luna Vincenti (moglie dell'attore Michele Placido che fu protagonista dell'omaggio al Maestro Pavarotti nel 2013).

Tutti gli artisti saranno accompagnati nelle loro performance da Paolo Andreoli (direttore musicale della Fondazione Pavarotti) al pianoforte e dal quartetto d’archi “Gocce d’Opera”.

Nel corso del concerto, presentato dall'attore Gabriele Rossi, ci sarà anche un'altra speciale “partecipazione a sorpresa” che il pubblico potrà scoprire in diretta solo la sera del 6 Settembre.

La serata sarà aperta al pubblico a titolo gratuito. Coloro che si sintonizzeranno sulle frequenze di Radio Bruno (media partner del concerto) da oggi, 1 Settembre, potranno scoprire come ricevere gli inviti per presenziare alla serata. Radio Bruno è stata, nel corso delle varie edizioni, la radio ufficiale del Pavarotti & Friends; da allora, ha consolidato un rapporto speciale con la Fondazione Pavarotti che si rinnova ad ogni nuovo evento (come nelle iniziative del Buongiorno nelle domeniche estive appena trascorse).

Nel rispetto delle norme di sicurezza e delle prescrizioni sul distanziamento attualmente in vigore, la platea potrà ospitare un pubblico meno numeroso rispetto alle precedenti edizioni (con sedute abbinate a due a due), pertanto occorre affrettarsi per aggiudicarsi i posti disponibili.

Per quanto riguarda le modalità di ingresso, al pubblico invitato sarà consentito accedere dalle ore 19.00. Ci saranno elenchi nominativi all'entrata e a tutti i partecipanti sarà misurata la temperatura prima di varcare il cancello della residenza.

Prima di poter prendere posto nel parterre a sedere, accessibile dalle ore 20.00 circa, ai partecipanti sarà offerta la possibilità di visitare gratuitamente la Casa Museo (che rimarrà chiusa ai visitatori nel corso della giornata per consentire le prove degli artisti).

L'evento è stato reso possibile anche grazie al sostegno di Paolo & Henry Walker e di SIAE.