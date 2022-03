Un tributo alla musica di Charlie Haden allo Smallet Jazz Club

L'Associazione AMICI DEL JAZZ MODENA presenta, sabato 19 marzo 2022 alle ore 21.00 presso lo Smallet Jazz Club, "Rope - In the moment - The music of Charlie Haden", eseguito da Fabrizio Puglisi, Stefano Senni e Zeno de Rossi.

I musicisti, celebreranno il grande collega che ha attraversato tutta la stagione creativa del jazz dagli anni cinquanta ad oggi. Un tributo alla musica di Charlie Haden infatti comporta un confronto con le stagioni più avventurose del jazz moderno, dalla cantabilità disperata di Ornette Coleman all’impegno militante e popolare della Liberation Music Orchestra passando per alcuni tra i piano trio più moderni degli ultimi decenni. ROPE solca questi mari con l’amore per questa stagione, mai completamente assorbita dal mainstream jazzistico, manifestando un senso di appartenenza ad una tradizione sempre attuale ed autentica. ROPE (dal titolo inglese del film di Alfred Hitchcock Nodo alla gola) vanta ormai una rodata esperienza, partita nel 2002 e scandita da due registrazioni, Have you met Miss Bates? del 2005 e Saints and Sinners del 2009, entrambe pubblicate dalla gloriosa etichetta El Gallo Rojo Records.

Biglietti € 15,00 riduzione sino a 25 anni € 10,00. Biglietti acquistabile in loco o al seguente link. Per ulteriori informazioni, contattare il numero tel. 345 7902481.