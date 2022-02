"Jelly Roll", ancora musica allo Smallet Jazz Club di Modena

Sabato 5 febbraio 2022, alle ore 21.30, l'Associazione Amici del Jazz di Modena presenta allo Smallet Jazz Club "Jelly Roll".

Il nuovo progetto di Helga Plankensteiner presenta un'originale formazione con tre fiati dal registro basso: sax baritono, clarinetto basso e tuba. Il repertorio è dedicato interamente a composizioni di Jelly Roll Morton, il grande pioniere autodefinitosi "inventore del jazz". Gli arrangiamenti in chiave polistilistica rivelano aspetti sorprendenti di questo genio degli albori del jazz.

"Un quintetto davvero da non perdere: rileggere un classico del Jazz mantenendone l’atmosfera ma in modo del tutto nuovo non è cosa scontata. Esplorate!" (Daniela Floris, Jazzdaniels)

"è una riuscita fusione di tradizione e avanguardia: le melodie sono quelle tipiche del ragtime, i temi più belli di Morton come Bogaboo, Freakish, Black Bottom Stomp, acchiappano dalle prime note, mentre i solo sono modernissimi, persino free in alcuni passaggi. Perfetta l’alchimia tra parti corali e solo..." (Alfredo Sgarlato, Albenga Corsara)

Helga Plankensteiner ha studiato sassofono classico al conservatorio di Innsbruck con Florian Bramböck e jazz al conservatorio di Trento . Ha frequentato inoltre numerosi seminari di jazz tra l'altro con Dick Oats, Steve Slagle, Gary Bartz, Bobby Watson, Bob Bonisolo, Heinrich von Kalnein, Sandro Gibellini ecc. Ha suonato con la Carla Bley BigBand, la Torino Jazz Orchestra e l'Italian Sax Ensemble. Inoltre dirige l’orchestra “Sweet Alps” . Nel 2013 è stata nominata dalla rivista Musica Jazz tra i migliori nuovi talenti. Fonda gruppi come El Porcino Organic con Mauro Ottolini , Plankton, con il quale ha inciso due cd per l'etichetta berlinese Jazzwerkstat, il gruppo di jazz balcanico Revensch e il quartetto di sax baritoni & drums Barionda con Javier Girotto. Dal 2017 suona con la Wolfgang Schmidtke Orchestra e dirige la Bigband Giovanile dell'Alto Adige con la quale nel 2017 ha vinto il bando Sillumina della SIAE. Nel 2018 le è stato assegnato il Premio Jazz della Città di Innsbruck.

Achille Succi è uno dei più noti sassofonisti italiani. Fra i molti artisti italiani e stranieri con cui ha collaborato con concerti in Europa e nel mondo ci sono Uri Caine, Ralph Alessi, Silvie Courvoisier, Steve Swell, Louis Sclavis, Ernst Reijseger, Pierre Dorge, David Liebman, Franco D?Andrea, Giorgio Gaslini, Ettore Fioravanti, Simone Guiducci e Giancarlo Tossani.

Glauco Benedetti ha conseguito il diploma tradizionale di tuba nel 2008, nel 2013 il diploma di secondo livello di Jazz presso il Conservatorio “F. Venezze” di Rovigo. Ha collaborato tra gli altri con Francesco Diodati, Ada Montellanico, Achille Succi, John De Leo, Jacopo Jacopetti, Piero Bittolo Bon, Christian Escoudé, Marco Tamburini, Roberto Gatto, Roberto Cecchetto, Domenico Caliri, Pasquale Mirra, Marco Frattini, Enrico Morello, Enrico Zanisi, Tiziana Ghiglioni..e ha partecipato al Back-up tour 2013 di Jovanotti.

Michael Lösch è pianista e compositore ha suonato con il gruppo El Porcino Organic con Mauro Ottolini, con Plankton con Matthias Schriefl e Gerhard Gschlössl, nel gruppo di jazz balcanico Revensch, con la Wolfgang Schmidtke Orchestra. Nel corso della sua carriera ha suonato con Larry Nocella, Massimo Urbani, Flavio Boltro, Avishai Cohen, Bruno de Filippi, Gianni Basso, Enzo Scoppa, Florian Bramböck, Carlo Atti, Robert Bonisolo, Bruno Marini, Achille Succi, Ettore Martin, Thomas Gansch, Fabio Rossato, Ginger Baker, ha scritto arrangiamenti e composizioni per la Unit Eleven Orchestra, l'orchestra Sweet Alps, Orchestra Haydn, l'orchestra Innstrumenti e il Conductus Ensemble.

Marco Soldà svolge un’intensa attività di sideman live e in studio in diversi generi musicali (pop, soul, blues, funk) esibendosi in club e festival a livello internazionale. Ha avuto la fortuna di suonare con Alex Sipiagin, Fabrizio Bosso, Logan Richardson, Matthew Allen, Aba, Gli Stellari, e molti altri.

Biglietti € 15,00 riduzione sino a 25 anni € 10. Biglietti acquistabile in loco o al seguente link. Per ulteriori informazioni, contattare il numero telefonico 345 7902481.