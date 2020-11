"Combattere il Cancro Cucinando" continua con la Chef della Francescana Jessica Rosval

Imparare i segreti della cucina di una famosa chef internazionale e, allo stesso tempo, sostenere un progetto di raccolta fondi finalizzato alla prevenzione della salute di tutte le donne di Modena. Il tutto restando in sicurezza a casa, nel rispetto delle norme vigenti. Domenica 15 novembre tutto questo sarà possibile nell’ambito dell’appuntamento a cura di IWA Modena - International Women's Association of Modena - organizzato in collaborazione con l’associazione no profit “Il Cesto di Ciliege”. Si tratta di “Cooking to Fight Cancer - Combattere il Cancro Cucinando”, ovvero la lezione di cucina on line - a partire dalle ore 18.00 su Zoom con la Chef de Cuisine a Casa Maria Luigia di Massimo Bottura, Jessica Rosval - i cui proventi sono finalizzati all’acquisto di un’apparecchiatura diagnostica, la Mammografia con mezzo di contrasto (CESM) che rappresenta una metodica di secondo livello nella diagnosi dei tumori mammari. Tale metodica combina la mammografia digitale alla somministrazione di mezzo di contrasto, permettendo così di individuare con maggiore accuratezza la presenza di eventuali neoplasie.

Jessica Rosval è nata a Montreal e ha lavorato per anni nella moderna cucina francese prima di trasferirsi a ovest, sulle Montagne Rocciose, dove ha scoperto un approccio più canadese alla cucina, utilizzando ingredienti stagionali del Pacifico nord-occidentale e tecniche creative. La voglia di esplorare il mondo l'ha condotta in Italia dove è approdata nelle cucine dell'Osteria Francescana, prima come Chef de partie poi come responsabile di eventi internazionali, ruolo che l'ha portata in giro per il mondo. Attualmente é Chef de Cuisine a Casa Maria Luigia, dove un approccio canadese al territorio e metodi di cucina arcaici si mescolano con prodotti italiani e tante emozioni. All'inizio del 2020 Jessica ha co-fondato l'Associazione per l'integrazione delle donne (AIW), un'associazione modenese senza scopo di lucro che dà voce alle donne migranti che vivono a Modena attraverso la formazione, i social network e la connessione alle opportunità di lavoro. In qualità di direttrice culinaria, Jessica è responsabile dello sviluppo e della creazione del programma di formazione culinaria dell’associazione.

La cooking class con IWA Modena si concentrerà su tutti i valori fondamentali della cucina in cui crede Jessica. Stagionale, etica ed efficiente. Svelerà trucchi professionali che renderanno più facile cucinare a casa e introdurrà un approccio più creativo verso gli ingredienti che contribuirà a ridurre lo spreco di cibo.

La quota per partecipare all’appuntamento - della durata di un’ora e mezza circa - è a partire dal prezzo simbolico di 15 euro, previa registrazione a questo link.

IWA Modena è un’organizzazione nata nel 2014 dalla volontà di alcune donne provenienti da tutto il mondo, che condividono la città di Modena come nuova residenza, e che nello spirito di solidarietà di “Donne per le donne” che la contraddistingue, ha avviato questa importante raccolta fondi in collaborazione con il “Il Cesto di Ciliege”. L’iniziativa “Cooking to Fight Cancer - Combattere il Cancro Cucinando” proseguirà a fine novembre con David Shushan per un’ultima lezione con la cucina israeliana.

Per ogni lezione, sul sito IWA Modena, a questo link, sarà possibile scaricare il video on demand previa registrazione. Al momento della donazione si riceverà la lista degli ingredienti e le istruzioni per la preparazione, mentre per tutta la durata delle lezioni sarà possibile fare domande agli chef. Nella prospettiva del futuro Centro di Senologia, che vedrà riunita la Senologia Clinica al Centro di Screening mammografico, l’acquisto della CESM risulterebbe strumento indispensabile nell’Imaging senologico per la diagnosi precoce e il successivo management del tumore della mammella.

Per tutti coloro che desiderano supportare direttamente l'acquisto dell’apparecchiatura diagnostica è possibile effettuare una donazione online al link della pagina GoFundMe.

Per ulteriori informazioni visitare il sito di IWA Modena, GoFundMe, e Il Cesto di Ciliege.