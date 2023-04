“Kairos” alla Space Gallery la personale di Mauro Milani

E' visitabile da sabto 15 aprile fino al 29 aprile, presso la Space Gallery di via Bonacini 11, la mostra personale del bolognese Milani dal titolo "Kairos”

Kairos, il titolo della mostra, rappresenta la personificazione dell’opportunità, per l’artista ogni opera d’arte è un’opportunità per fare del bene, del bello e dire personali verità, è l’opportunità che risiede nelle tre sfere del passato, presente e futuro, allo stesso tempo è il numero pitagorico sette, quindi dei peccati capitali, quindi della carta “il carro” degli arcani maggiori così come delle sette note musicali, poiché tutto vibra.

Questo è molto altro si cela nell’opera dell’artista, ma l’artista lascia libera lettura, senza fare dei contenuti stendardo o chiave di volta, poiché la pietra che tiene in piedi l’architrave risiede nell’emozione, prendendo lo spettatore per mano e portandolo attraverso un viaggio dove ciascuna opera suscita una sensazione diversa, personale, vicina al ricordo di qualche cosa che è stato, forse nel futuro o nel passato, ma comunque è, e che nessuno potrà portare via.

Mauro Milani

L’artista, diplomato all’Accademia delle Belle Arti di Bologna, vive ed opera in Costa Smeralda, sue opere polimateriche fanno parte di collezioni private, centri culturali e spazi pubblici. Attualmente, oltre alla produzione di opere d’arte, si occupa di progettazioni artistico-architettoniche, creazione di manufatti di design, realizzazione di parchi e giardini. Suoi progetti sono stati realizzati a Porto Rotondo, Porto Cervo, Milano, Venezia, Parigi, Valencia, Mosca, Boston, Honolulu, New York