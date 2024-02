Kaleidoscope. Al Vox 7 artisti del territorio, 4 realtà organizzative e un unico evento

Prevendite con drink incluso: 12 euro + d.d.p. Biglietto in cassa a 15 euro

Prezzo Prevendite con drink incluso: 12 euro + d.d.p. Biglietto in cassa a 15 euro

Sabato 10 febbraio, dalle ore 21:30, al Vox Club di Nonantola (MO) arriva KALEIDOSCOPE! Un nuovo progetto artistico che nasce dalla collaborazione di quattro realtà del territorio, Revol Wave Orchestra, Einstein38, Weller Festival e i volontari della Festa della Musica di Nonantola con il patrocinio del Comune di Nonantola.

Un festival di una sola serata che si pone in continuità con i progetti già sviluppati e consolidati dalle singole realtà organizzative ma che amplia i generi musicali coinvolti. L’obiettivo è di offrire una vera festa per tutti all’insegna della musica, spaziando tra generi musicali differenti per rimanere sorpresi e coinvolti.

Sabato (10 febbraio) sullo storico palco del Vox Club si alterneranno quattro band musicali: LVCRIME, Grida, Sharasad, Phil e Becky con la loro proposta musicale rock, dal pop-punk all’alt-rock. Al termine dei concerti, la serata proseguirà con tre dj set dall’house alla techno con Fawks, Jimmi J, Daniel San: dj resident del Weller Festival. Oltre alla notte di musica, al Vox Club si respirerà l’ atmosfera coinvolgente e particolare degli eventi delle diverse realtà: concerti, dj set, ma anche stand di body painting e tatuaggi temporanei.

KALEIDOSCOPE prosegue la collaborazione iniziata nei mesi scorsi tra Revol Wave Orchestra, Einstein38, Weller Festival e i volontari della Festa della Musica di Nonantola, giovani realtà innovative, il Comune di Nonantola e Studio’s in una condivisione all’insegna della buona musica e dell’intrattenimento, segno di un territorio attento e attivo.

