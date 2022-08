Kanapa Festival, appuntamento al Kinder Garden di Modena

Torna il Kanapa Festival, un po’ a sorpresa, questa volta nella città di Modena. A breve distanza dall’edizione bolognese il 26, 27 e 28 agosto presso il Kinder Garden, a due passi dal centro della città si svolgerà: KANAPA – Three Days in Modena.

Tre giorni di concerti, esposizioni, informazione e gastronomia con un unico filo conduttore: la Canapa. Un appuntamento da non perdere per passare gli ultimi giorni di agosto all’aperto ed in compagnia.

Tramite l’evento l’organizzazione cerca di diffondere i mille usi della canapa e le straordinarie potenzialità multi-settoriali che ha questa meravigliosa pianta. Un ritrovo per dare voce ad una pianta storica, secolare, che ha avuto un forte impatto sociale ed economico e che ha tutte le prerogative necessarie a risolvere ed agevolare la tanta attesa transazione green che il pianeta da anni ci chiede.

La manifestazione si svolgerà in concomitanza con 41121 Modena Street Festival, importante rassegna dedicata al cibo da strada di qualità che si terrà nell’adiacente parco Novi Sad in centro a Modena.