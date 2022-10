Al Palasport di Cavezzo due giorni di gare internazionali di karate

La scuola Karate Miyazaki ha organizzato sabato 22 e domenica 23 ottobre al Palazzetto dello Sport di Cavezzo un evento a carattere internazionale che vedrà la partecipazione anche di atleti provenienti da Belgio, Svizzera e Portogallo. Lo svolgimento della manifestazione è programmato dalle ore 15 alle 19 di sabato 22 e dalle ore 9 alle 17 circa di domenica 23.

Il nostro Paese sarà rappresentato dai giovani atleti del Karate Miyazaki, attiva a Cavezzo dal 1995 e diretta dai Maestri Michel Tromba (6° Dan) e Maurizio Ianniello (5° Dan), che hanno fatto crescere negli anni una realtà stabilmente presente in competizioni sia in Italia che all’estero. E proprio la dimensione internazionale rappresenta la peculiarità dell’evento cavezzese, durante il quale saranno impegnati nomi noti nel panorama delle arti marziali come i Maestri Gaetano Leto (Svizzera – 8° Dan), Ludovico Ciccarelli (Rimini – 7° Dan), Vincenzo Serao (Napoli – 7° Dan), Carlos Dias (Portogallo – 7° Dan), Michel Tromba (Belgio – 6° Dan) e Fabrizio Castellani (Roma – 6° Dan).