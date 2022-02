"Kiss", gli 8mani festeggiano i quindici anni di attività con un nuovo spettacolo

"Happy Birthday 8mani!" Quindici anni di spettacoli e risate verranno festeggiati dalla compagnia teatrale modenese con lo spettacolo “KISS” Ke Incosciente sono stat?!

Per festeggiare il loro quindicesimo compleanno (e la loro incoscienza), gli 8mani portano sul palco un caleidoscopio di situazioni nelle quali aver fatto quel passo in più ha fatto scoprire mondi straordinari. L’appuntamento è per venerdì 11 febbraio ore 21.00 presso AttoZero di Modena.

Era il lontano 2007 quando Gino Andreoli, Federica Cavalli, Ivan Cattini e Patrizia Vescogni, decisero di fondare la piccola compagnia degli 8mani, da allora di spettacoli “sotto i ponti” ne sono passati tanti a tal punto d’aver perso il conto. L’entusiasmo e la voglia sono ancora gli stessi di allora, la differenza è che oggi c’è tanta esperienza e tanto mestiere in più che permettono agli attori di offrire spettacoli di qualità, divertenti, unici e di grande interazione con il pubblico. L’appuntamento è dunque venerdì per scoprire cosa si saranno inventati questa volta gli 8mani, musiche del maestro Roberto Chiodi. Il costo dell'evento è di 12 euro.