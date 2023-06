Vignola: due giorni di musica e festa al ‘Kiwi Summer History’

Indirizzo non disponibile

Il 26 dicembre del 1970 veniva inaugurato il Kiwi Cathedral di Piumazzo, una delle “cattedrali del divertimento” che spesso prendevano nomi di pennuti (Picchio, Kiwi, Marabu...). Non semplicemente una discoteca, ma un vero e proprio luogo di aggregazione e divertimento per intere generazioni.

“Finalmente dopo 2 anni ritorna il ‘Kiwi Summer History’, la nostra super festa estiva ( ritorniamo in pista! ) - racconta Dj Massimo Gavioli - Quest’anno, grazie all’Associazione ‘L’Altra Vignola’, che ha fortemente creduto nel progetto ed ai tanti sponsor che ci hanno sostenuto, con il Patrocinio del Comune di Vignola, andranno in scena addirittura 2 giorni dedicati alla musica ed al divertimento con street food”.

“E’ molto importante tenere viva la memoria storica dei nostri locali da ballo - racconta Fabrizio Zanni, uno degli organizzatori insieme all’Associazione L’Altra Vignola - sia come cultura del nostro territorio, che come esempio di imprenditorialità e fantasia, creativa. Il iIwi Summer History si terra’ al Parco Europa di Vignola venerdi 16 dalle 17,30 alle 24.00 e sabato 17 dalle 17,30 alle 01,00. L’ingresso è libero e parte del ricavato sarà devoluto alla Scuola Media Muratori di Vignola ed all’Associazione AISA - Associazione Italiana per la lotta alle Sindromi Atassiche.

Il programma

Venerdì 16 ci sarà “3G Band”, una formazione di indiscusso talento: Gianni Salvatori, Gianni Cuoghi, Giorgio Masi con Cristina Montanari e Milena Montanari alle voci, che faranno un omaggio a tutti gli artisti di fama internazionale che sono passati dal Kiwi. Appuntamento al Parco Europa di Vignola.

Sabato 17 spazio a tutti i dj storici: Max Kelly, Maurizio Sforza, Simon J Barollo, Linus e poi un ospite speciale, il dj produttore Herbie che lancerà il suo nuovo singolo HI - TROOOM; Cristina Scanu, insieme a Fabrizio Zanni, presenterà la serata.