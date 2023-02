Modena, una prima nazionale al Teatro Comunale con la Koresh Dance Company

La stagione di Danza al Teatro Comunale di Modena prosegue e mercoledì 8 febbraio, alle 20.30, va in scena la Koresh Dance Company, per la prima volta in Italia, con lo spettacolo La Danse & Boléro. La prima parte è una nuova produzione liberamente ispirata ai famosi dipinti di Henri Matisse “La Danse“ e “La gioia di vivere” su musica originale di John Levis e testi poetici scritti e recitati da Karl Mullen.

Un appassionato e gioioso omaggio al grande pittore in cui si alternano otto sezioni con diverso carattere. In chiusura ancora un omaggio alla Francia fra Otto e Novecento con una nuova rilettura del notissimo Boléro di Maurice Ravel.

Fondata nel 1991 a Philadelphia dal coreografo israeliano Roni Koresh, la compagnia è conosciuta per i suoi spettacoli coinvolgenti e la tecnica dei suoi straordinari interpreti. Si esibisce nella regolare stagione del Philadelphia Theatre e in tour negli Stati Uniti; è riconosciuta a livello internazionale per i tour in Spagna, Turchia, Israele, Messico e Guatemala.

Cresciuto alla Batsheva 2 Dance Company di Martha Graham, Koresh si è trasferito nel 1983 a New York per studiare con l’Alvin Ailey American Dance Theater. Ha iniziato a esibirsi con la Waves Jazz Dance Company di Shimon Braun a Philadelphia prima di fondare la sua compagnia.

Ha stabilito un repertorio di oltre 80 opere e sviluppa nuovi titoli ogni anno. Tra questi, le commissioni per la Dayton Contemporary Dance Company, Giordano Dance Chicago, GroundWorks Dance Theatre, Las Vegas Contemporary, Odyssey Dance Theatre, Spectrum Dance Theater, il Cerritos Center for the Performing Arts e Dance Celebration.