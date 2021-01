L'albero di Dafne: in libreria il nuovo libro di Isla Malagò

Il Gruppo Albatros il Filo, annuncia l’uscita nelle librerie di L’albero di Dafne di Isa Malagò. Un viaggio nella fantasia lungo 182 pagine, acquistabile in tutte le librerie al prezzo di 13,90€.

La trama

Dafne è una creatura magica dai poteri sorprendenti che vive in simbiosi con un albero animato dove il tempo scorre in lune e stagioni e che custodisce una storia d’amore meravigliosa e romantica ma allo stesso tempo tragica. Tra pozioni magiche, mutazioni e viaggi avventurosi nelle foreste incantate, Isa conduce i suoi lettori in un viaggio immaginario ma bellissimo dove le forze del bene e del male si scontrano più volte fino all’epilogo finale.

“Questo racconto nasce così… in una notte, tra la veglia e il sonno, in un sussurro. Ho sentito dire, o forse letto, non ricordo, che le grandi idee degli uomini nascono da un bi sbiglio degli Angeli Custodi mentre dormono.”

L'autrice

Isa Malagò nasce a Ostiglia, Mantova, nel 1978. Ha un’infanzia bellissima, colorata dall’arcobale no delle persone che l’hanno cresciuta, ed è forse grazie a loro che oggi vivono in lei i personaggi di fantasia che escono dalla sua penna. Nella sua vita ha trovato grandi soddisfazioni nella varietà del mondo del lavoro e ad oggi svolge la mansione di commessa per una nota casa di abbigliamento. Vive con suo marito, il suo grande amore, la famiglia e gli amici in provincia di Modena.