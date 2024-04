Fausto Russo Alesi porta in scena "L'arte della commedia" di Eduardo De Filippo

Fausto Russo Alesi, regista e attore tre volte premiato agli Ubu, dopo Natale in Casa Cupiello, torna a confrontarsi con l’opera di Eduardo De Filippo, dirigendo, adattando e interpretando L’arte della commedia, testo dedicato al contraddittorio rapporto tra Stato e Teatro e al ruolo degli artisti nella società, in scena al Teatro Ermanno Fabbri di Vignola sabato 4 maggio alle ore 20.30.

Scritta nel 1964, L’arte della commedia è parte della raccolta dei “giorni dispari”, una serie di opere che affrontano le difficili e problematiche questioni del vivere quotidiano e delle relazioni private e pubbliche tra gli esseri umani. Sebbene si tratti di una commedia poco nota e all’apparenza meno esplosiva degli altri capolavori di De Filippo, il testo si presenta estremamente attuale, conducendo il pubblico a confrontarsi in modo diretto con la mortificazione e la censura della cultura attraverso un’ambigua, tragica e farsesca commedia in due atti e un prologo.

«L’arte della commedia – commenta Fausto Russo Alesi - è la più pirandelliana tra le commedie di Eduardo, un’opera metateatrale dove il gioco del teatro nel teatro si sviluppa all’ennesima potenza. Fino alla fine non sapremo se i personaggi che chiederanno udienza al Prefetto sono attori, gli attori di Campese, ma ciò che conta è che saranno comunque, come afferma Eduardo in un passaggio fondamentale della commedia, attori/persone in cerca di autorità. E per sciogliere il dilemma cos’altro ci vuole se non un palcoscenico: è il Teatro che crea attraverso la finzione la sua realtà e l’inganno è l’accesso migliore alla verità»

Sebbene il nucleo fondamentale sia la relazione controversa tra Stato e Teatro, gli interrogativi, i dubbi, le responsabilità e i vincoli che l’autore mette in campo riguardano tutti: si tratti di una compagnia teatrale, di una comunità o di un piccolo mondo, quello a cui ci si trova di fronte è una riflessione attorno al nostro rapporto con il potere e con il bisogno di essere ascoltati e riconosciuti.

«Mi piace che De Filippo per raccontarci il suo pensiero sull’arte – racconta il regista – ci inviti a spiare da un metaforico buco della serratura, le storie di esseri umani, cittadini, professionisti che ricoprono un ruolo essenziale nella società e che per questo appunto pretendono di essere ricevuti. E non è ovviamente un caso che i ruoli che qui scrive per la scena diano proprio voce alla cultura, alla sanità, all’istruzione, alla legge e a un rappresentante della Chiesa: tutti riferimenti sociali imprescindibili, tutte priorità sul tavolo su cui e con cui confrontarsi. Eduardo così tira fuori il suo rospo in gola, non fa sconti a nessuno e affronta verità e tematiche incandescenti: la fede e la scienza, il divorzio e l’aborto, la corruzione e l’immobilismo di un intero paese, rivendicando con forza la funzione del teatro di farsi veicolo e di insinuare il dubbio nello spettatore, attraverso una raffica d’interrogativi irrisolti e soprattutto attraverso un intenso primo piano sulla faccia e sul corpo dell’attore".

"È un onore e una gioia poter incontrare da vicino, ancora una volta, l’Arte di Eduardo a dieci anni dall’esperienza di Natale in casa Cupiello prodotto dal Piccolo Teatro. Confrontarsi con Eduardo è forse per me, quel granello di eternità che ossessivamente cerco attraverso l’arte. Sento con Eduardo, un fortissimo senso di vicinanza, una familiarità, forse perché nella sua scrittura, la vita e il teatro, la tragedia e la commedia, la verità e la finzione, l’illusione e la realtà si mescolano così profondamente e armoniosamente, da farsi specchio di fronte alla vita quotidiana. Forse è proprio questo confronto spietato con l’umano attraverso le sue potenti metafore, attraverso il gioco ambiguo e misterioso del teatro, che mi tiene fortemente agganciato a lui».