L'Ottocento sinfonico al Teatro Comunale di Carpi

Chopin, Schubert, Mendelssohn: sono il tris d’assi del repertorio sinfonico ottocentesco le cui note caratterizzeranno il prossimo concerto della rassegna di “Musica classica” del Teatro Comunale, domenica 11 dicembre alle 17. Protagonisti saranno la giovane pianista cinese Ying Li e l’Orchestra del Festival Internazionale pianistico di Brescia e Bergamo diretta dal maestro Pier Carlo Orizio: aprirà il programma l’“Ouverture in si minore Le Ebridi op. 26” di Felix Mendelssohn, seguita dal “Concerto n. 2 in fa minore op. 21 per pianoforte e orchestra” di Fryderyk Chopin; conclusione molto suggestiva con la “Sinfonia n. 8 in si minore D 759”, la celebre "Incompiuta" di Franz Schubert.

Così Carlo Guaitoli, Direttore artistico del teatro cittadino, presenta un appuntamento che ha tutti gli elementi per un pomeriggio di grande musica: « L’orchestra in residenza al prestigioso “Festival Pianistico di Brescia e Bergamo”, il suo direttore principale, nonché “anima” del festival stesso e una giovane pianista in rapida ascesa, vincitrice del “Premio Antonio Mormone 2021”, sono i protagonisti di questo concerto, il cui programma di straordinaria bellezza è composto da veri pilastri del repertorio sinfonico ottocentesco. La Sinfonia “Incompiuta” di Schubert è considerata la prima sinfonia romantica, uno dei più grandi capolavori della storia della musica, misteriosamente non terminata e rimasta nell’oblio per più di 40 anni dopo la morte del compositore. Ci viene restituita, preceduta dalla celebre “Ouverture” di Mendelssohn, ispirata da una viaggio alle Isole Ebridi in Scozia, e dal secondo dei due concerti scritti in gioventù da Chopin per pianoforte e orchestra, un miracoloso esempio di virtuosismo, accattivante cantabilità romantica e colorito armonico ».

Il concerto comincerà alle 17:00: il teatro come sempre apre mezz’ora prima.

Informazioni e biglietti: InCarpi (sala ex-Poste di Palazzo dei Pio piazza Martiri, 64; incarpi@comune.carpi.mo.it Tel. e WhatsApp 059649255); oltre ai singoli biglietti per tutte le date della stagione, è ancora possibile acquistare “abbonamenti liberi”, formula che prevede un “carnet” di almeno cinque biglietti, a sconto crescente e senza diritti di prevendita.

Gli spettacoli del Comunale sono anche acquistabili su www.vivaticket.com

Ying Li

Ha iniziato lo studio del pianoforte a 5 anni in Cina. All’età di 14 anni si è trasferita a Philadelphia per studiare al “Curtis Institute of Music”, dove si è diplomata nel 2019. Nel giugno 2021 ha perseguito il “Master of Music” alla Julliard di New York, dove ha studiato con Robert McDonald. In qualità di solista Ying ha suonato con la Philhadelphia Orchestra, New Jersey Symphony, St. Petersburg Chamber Philharmonic, Orchestra Accademia Teatro alla Scala, Longwood Symphony, NWD Philharmonie. Ha suonato a Milano al Teatro alla Scala e in Sala Verdi, all’auditorium Parco della Musica di Roma, al Verizon Hall di Philadelphia, al Kaufman Music Center di New York, all’Harris Concert Hall a Memphis, al New World Center di Miami, al Chicago Cultural Center, all’ACT Concert Hall in Giappone.

Filarmonica del Festival Internazionale Pianistico di Brescia e Bergamo

Nata nel 2013 da un’idea di Luca Ranieri e Pier Carlo Orizio, direttore principale fin dalla sua fondazione, la Filarmonica si è esibita fin da subito con artisti quali Placido Domingo, Martha Argerich, Mikhail Pletnev, Uto Ughi e Salvatore Accardo. Orchestra in residenza del Festival, in pochi anni ha sviluppato un ampio repertorio sinfonico, partecipando inoltre a produzioni d’opera e all'esecuzione di musiche da film. Nel 2019 la Filarmonica ha completato la sua prima tournée italiana raccogliendo apprezzamenti unanimi sia dalla critica che dal pubblico.

Pier Carlo Orizio

Nato a Brescia nel 1963, Pier Carlo Orizio si è diplomato in pianoforte sotto la guida di Sergio Marengoni e in direzione d’orchestra con Donato Renzetti, frequentando altresì i corsi di perfezionamento tenuti da Emil Tchakarov (Venezia 1988) e da Leonard Bernstein (Roma 1989). Ha diretto alcune delle principali orchestre europee tra le quali la Filarmonica di San Pietroburgo, la Russian National, l’Orchestra Filarmonica Nazionale Armena, la Camerata Salzburg con Salvatore Accardo solista, la Tchaikovsky Symphony, la Danish National Symphony. Con la Prague Philharmonia ha registrato per la RAI il Concerto n. 1 di Beethoven e il Concerto di Schumann, solista Martha Argerich. Un rapporto speciale lo lega alla Cina, ove è stato direttore artistico del Beijing International Piano Festival. Nella sua attività concertistica ha collaborato con nomi leggendari quali Mstislav Rostropovich, Sir James Galway, Rudolf Buchbinder, Boris Berezovsky, Mikhail Pletnev e Mischa Maisky su invito dei maggiori festival europei. Nel 2019 ha esordito con alcune delle più importanti orchestre europee quali la Royal Philharmonic Orchestra e la Belgian National Orchestra. Nel 2021 ha debuttato con la Athens State Orchestra. È docente di direzione d’orchestra presso il Conservatorio Luca Marenzio di Brescia.