La Chiesa di Carpi celebra la Madonna Assunta

Domenica 15 agosto, si celebrerà la solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, evento di fede e manifestazione pubblica di affidamento a Maria, molto sentita, da cinque secoli a questa parte, dai carpigiani.

Se nel 2020, a causa della prima e acuta fase della pandemia, non si è svolta la processione - la venerata immagine dell’Assunta è stata infatti trasportata dal corteo dei sacerdoti dalla Cattedrale in Piazza Martiri, dove si è celebrata la Messa alla presenza di un numero limitato di fedeli - quest’anno si ritorna alla tradizione.

Alle ore 8, in Cattedrale, il Vescovo di Carpi, monsignor Erio Castellucci, presiederà la Santa Messa.

Seguirà, dunque, la processione (Piazza Martiri, Via Berengario, Via Trento e Trieste, Via San Francesco, Piazza Garibaldi, Piazza Martiri). Il corteo si svolgerà secondo le norme stabilite dalla Conferenza Episcopale Italiana: non si richiede la certificazione verde (green pass) ma è previsto l’obbligo d’indossare la mascherina e di mantenere una distanza interpersonale di 2 metri per coloro che cantano e di 1,5 metri per tutti gli altri fedeli.

Al termine della processione, sempre in Cattedrale, Santa Messa presieduta dal Vicario generale, monsignor Ermenegildo Manicardi.

Domenica 15 agosto, le altre Sante Messe in Cattedrale saranno celebrate alle ore 10.45, 12.00 e 18.00.

Come di consueto, in preparazione alla festa dell’Assunta, Novena con preghiera mariana dal 6 al 14 agosto, alle ore 21, in Cattedrale.

Una tradizione lunga 505 anni

Il 2021 segna i 505 anni della celebrazione in onore della Madonna Assunta a Carpi. Dopo l’inizio dei lavori di costruzione della nuova collegiata, nel 1515, Alberto III Pio commissionava allo scultore Gaspare Cibelli la statua della titolare della chiesa, che giunse da Parigi nel 1516, anno in cui fu istituita la processione per promuovere il culto mariano, ma anche per rendere tale devozione pubblica, attraverso la partecipazione della città intera. Il principe, con lettera del 29 luglio 1516, ordinava a tutti di prendere parte con il relativo gonfalone alla solenne processione il giorno dell’Assunta e di versare l’offerta prevista per la costruzione della nuova chiesa dedicata alla Vergine.

