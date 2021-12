Un Calendario dell'Avvento pieno di sorprese, va in scena a Maranello "La Conta di Natale"

Uno spettacolo per tutta la famiglia, che non mancherà di divertire sia i piccoli che gli adulti. Con “La Conta di Natale” di e con Claudio Milani ed Elisabetta Viganò prosegue sabato 11 dicembre alle ore 16.00 la Stagione teatrale 2021/2022 dell’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello, la cui gestione per il quarto anno consecutivo viene affidata dall’Amministrazione comunale ad ATER Fondazione.

Che sia semplice, di cartoncino con nascosti piccoli disegni, o più ricco, fatto di sacchetti con giochi e cioccolatini, il Calendario d’Avvento e? una piccola gioia che accompagna i bambini per tutto dicembre fino ad arrivare a Natale. “La Conta di Natale” porta in scena un Calendario d’Avvento con caselle grandi e piccole che nascondono storie, brevi racconti, pupazzi, giochi e qualche cioccolatino per i più fortunati. I numeri dall’uno al ventiquattro si apriranno uno dopo l’altro con una filastrocca detta tutti insieme, a volte sussurrando come un vento leggero, a volte urlando come un orco affamato, altre ancora parlando senza usare la voce. Dietro le porticine colorate si potrà trovare la storia del Fiocco di Neve che non vuole cadere per terra, quella del Colore di Babbo Natale, quella delle Carte da Regalo che sono tutte spiegazzate, ma anche quella del Manto di Neve che entrerà in teatro e passera? sopra ai bambini, e molte altre ancora per arrivare all’ultima, piccola e luminosa storia della vigilia di Natale. Le storie de “La Conta di Natale” sono corte come un soffio o lunghe come un filo per i panni, piccole come un cioccolatino o grandi come un pupazzo di neve o... pericolose come quella dell’Orco Balocco che mangia solo regali!

I biglietti (intero 6 euro, ridotto 5 euro U12) saranno in vendita in biglietteria egli orari di programmazione del cinema; il giorno dello spettacolo a partire da due ore prima dell’inizio dello spettacolo; online sul circuito Vivaticket www.vivaticket.it. Le prenotazioni si possono effettuare scrivendo una e-mail all’indirizzo auditoriumferrari@gmail.com. I biglietti prenotati dovranno essere tassativamente ritirati entro un’ora prima dell’inizio dello spettacolo, pena l’annullamento della prenotazione.