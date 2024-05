Labirinti di Lego e magia di bolle in Piazza Martiri: torna la rassegna estiva "La dama della torre"

Un angolo di piazza dei Martiri a Carpi dedicato al gioco: è la proposta gratuita per l’estate 2024 del “Castello dei Ragazzi” con la nuova edizione di “La dama della torre”, nelle serate da giugno ad agosto. Si inizia il prossimo fine-settimana, sabato 1 e domenica 2 giugno, dalle 17 alle 22, nell’area nord-est della piazza (zona Torre Uccelliera) con le costruzioni dell’Isola dei LEGO, i salti e le capriole dello SNUG, gli incastri del Bakoba, la magia delle bolle di sapone e tante altre sorprese. E, nel cortile d’Onore del Palazzo dei Pio, per giocare e perdersi nel labirinto di LEGO giganti, realizzato in collaborazione con gli studenti della classe III U del liceo “Manfredo Fanti”.

Il secondo appuntamento sarà giovedì 6 giugno, dalle ore 21 alle ore 24, con un furgone carico di giochi originali in legno, tutti da provare, a cura della “Ingegneria del Buon Sollazzo” Aps. Poi, dal 19 giugno al 21 agosto, ogni mercoledì e giovedì dalle ore 21 alle ore 24, sempre nell’area antistante alla Torre dell’Uccelliera, un luogo di incontro per bambini, ragazzi e adulti dove trovare una vasta scelta di giochi di società, di costruzione e di ambientazione, per tutti i gusti e per tutte le età.