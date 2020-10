"La destra si può battere", Stefano Bonaccini presenta il suo nuovo libro a Carpi

Venerdì 2 ottore alle ore 21.00, presso il Circolo Santa Croce di Carpi, si terrà la presentazione del nuovo libro di Stefano Bonaccini "La destra si può battere". L'intervista al Presidente della Regione Emilia Romagna, sarà condotta dal giornalista Pierluigi Senatore. L'ingresso all'evento è libero e gratuito.

"Dall'Emilia-Romagna all'Italia, idee per un Paese migliore. Stefano Bonaccini è uno dei grandi protagonisti della politica italiana. Barba da hipster e occhiali a goccia, ma soprattutto un indubbio carisma capace di mescolare abilmente senso pratico e buona politica.

Nelle elezioni regionali emiliano-romagnole dello scorso gennaio la posta in gioco era altissima: vincere oppure consegnare la regione più rossa d'Italia a Salvini e alla destra, con una serie di conseguenze dannose per la stabilità del governo nazionale. I sondaggi, fino a poche ore prima del voto, non erano così positivi per il candidato di centrosinistra. Eppure, alla fine è riuscito a imporsi con un ampio margine. Questa non è solo la storia della sua arrembante campagna elettorale o delle sue indiscutibili qualità di amministratore, capace di rendere la regione tra le migliori d'Europa, ma è anche e soprattutto un manifesto politico che individua le ricette fondamentali di una vittoria nazionale. Perché è vero che l'Emilia-Romagna non è l'Italia ma è pur sempre una parte importante e paradigmatica del nostro Paese. Il centrosinistra ha un bisogno estremo di ri-trovare un nuovo slancio, una nuova identità politica forte in grado di aggregare le varie anime in un programma moderno, non nostalgico, e di convogliare simpatie e apprezzamenti trasversali. E la vittoria di Stefano Bonaccini è l'esempio più chiaro e lampante di una riscossa possibile."