“La forza delle stelle (1677), Accademia per musica” al Teatro Tempio

Domenica 16 ottobre, presso il Teatro Tempio, a Modena, alle ore 21.00, Grandezze & Meraviglie presenta: “La forza delle stelle (1677), Accademia per musica”, un piccolo capolavoro di Alessandro Stradella, una perla nata nel contesto dell’opera romana, brillante esempio di mecenatismo aristocratico nella Roma barocca della Regina Cristina di Svezia. Lo spettacolo è portato in scena da Stradella Y-Project, diretto da Andrea De Carlo, con la regia di Fabiano Pietrosanti.

La mini-opera inizia in una notte d'estate costellata di stelle. Damone e Clori, in un ambiente intimo e privato, si scambiano effusioni amorose. L'idillio, però, viene interrotto dal vociferare di alcuni passanti che, apparentemente inconsapevoli della presenza dei due amanti, discutono sul potere dell'amore al quale soggiacciono non solo uomini e animali, ma anche le divinità, perché "l'amare è destino" a cui non si può fuggire. Per La Forza delle Stelle, la stessa Cristina di Svezia elaborò un canovaccio dettagliato che servì a Sebastiano Baldini per la stesura del testo e ad Alessandro Stradella per la composizione musicale. Il carteggio tra la regina svedese e Baldini documenta la profonda competenza che Cristina doveva avere negli aspetti musicali, poetici e scenici del teatro melodrammatico, di cui nel giro di pochi anni a Roma diventò assoluta protagonista.

Stradella Y-Project dal 2011 avvicina giovani cantanti e strumentisti alla musica barocca e alla produzione di Alessandro Stradella. Nel corso della sua attività, ha presentato cinque oratori, una serenata e due opere, anche anteprime mondiali assolute, in collaborazione con importanti istituzioni musicali italiane e straniere: il Conservatorio A. Scarlatti di Palermo, il Centro di Musica Barocca di Versailles, il Festival Internazionale Alessandro Stradella di Nepi e il Festival Grandezze & Meraviglie.

Andrea De Carlo svolge da molti anni un’intensa attività concertistica in tutto il mondo, come primo contrabbasso per importanti enti lirici e sinfonici quali il Teatro Massimo di Palermo e l’Orchestra Regionale Toscana. Nel 2005 fonda l’Ensemble Mare Nostrum e nel 2009 incide una raccolta di polifonie francesi per la casa discografica Ricercar.

Il biglietto di € 13, con riduzioni a 10 e 5, si può acquistare online o sul posto prima dello spettacolo.