La memoria non muore: Anpi Modena ricorda Aude Pacchioni

“La memoria non muore” è il titolo dello speciale che Libri & Autori dedica, a poco più di un mese dalla scomparsa, ad Aude Pacchioni, per quasi vent’anni alla guida dell’ ANPI Provinciale Modena.

Venerdì 26 Febbraio, alle ore 18.30, in diretta sulla pagina Facebook e sulla piattaforma Zoom, viene trasmesso il video: Gad Lerner intervista la partigiana "Mimma" realizzato nell’ambito del progetto “Noi Partigiani”.

“Mimma” era il nome che Aude Pacchioni aveva assunto durante la “Resistenza” quando militava nella Brigata “Diavolo”. Essere antifascista, per lei è stata una costante della sua vita così come l’impegno civile e sociale. Ha fatto parte di coloro che hanno progettato e realizzato quel modello di welfare tutto emiliano basato sul lavoro, democrazia partecipata, responsabilità collettiva. Una vita intensa in cui ha rivestito incarichi importanti e impegnativi svolti con intelligenza, coraggio e determinazione. Una donna di cui Modena può essere orgogliosa.

Per lo speciale di venerdì 26 Febbraio, previsti gli interventi in diretta di: Maria Chiara Russo, Direttore Responsabile di “Resistenza & Antifascismo Oggi” e Lucio Ferrari, Presidente provinciale ANPI Modena.

Per partecipare occorre scaricare l’ App ZOOM e collegarsi, non prima delle ore 18.20 di venerdì’ 26 Febbraio 2021, cliccando sul seguente link. La diretta dell’iniziativa può essere seguita (o vista successivamente) sulla pagina Facebook di ANPI Modena.