La salute è servita: Marco Bianchi presenta il suo nuovo libro "La nostra salute a tavola"

“La dieta mediterranea rappresenta una parte fondamentale di tutti noi: sia quella legata alla nostra cultura, al piacere di stare a tavola in compagnia e di cucinare per chi amiamo, sia quella legata al benessere, al modo semplice e intuitivo che abbiamo per usare il cibo come nutrimento efficace per mantenere sano il nostro corpo. Non ci resta quindi che allacciarci il grembiule, tirare fuori le padelle e divertirci e sperimentare insieme!”.

Sono le parole di Marco Bianchi, da poco in libreria per HarperCollins con il suo nuovo libro che si intitola proprio “La nostra salute a tavola”. Un libro di ricette, sì, ma prima di tutto un inno alla nostra cucina e una facile guida per capire come, con abitudini semplici, la dieta mediterranea possa essere una straordinaria alleata nella protezione cardiovascolare e metabolica e nella sostenibilità ambientale. Bianchi presenta il libro domenica 25 ottobre alle 17.30 al BPER Banca Forum Monzani: i posti in presenza sono già tutti esauriti, ma il pubblico può seguire l’incontro in diretta streaming sul sito e sulla pagina facebook del Forum.

Marco Bianchi non è solamente il personaggio televisivo di Geo&Geo, Detto Fatto o La Prova del Cuoco. E’ prima di tutto un tecnico e un divulgatore scientifico: per molti anni ha lavorato presso l’Istituto FIRC di oncologia molecolare di Milano e poi con la Fondazione Umberto Veronesi. Il modello mediterraneo è un esempio eccezionale di alimentazione volta al benessere fisico, una dieta che molti di noi già segue senza saperlo. Non è un caso, infatti, che la dieta mediterranea sia dal 2010 un Patrimonio Culturale Unesco, quel patrimonio che lo stesso Marco Bianchi ci ha raccontato in questi mesi, assieme a Angela Rafanelli, a Linea Verde estate.