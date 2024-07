Con "La nostra tribù" un luglio tra merende, piscina ed escursioni sull'Abetone

Tornano anche a luglio gli appuntamenti firmati ‘La nostra tribù’, il gruppo di auto-aiuto nato spontaneamente tra neo mamme con il desiderio o la necessità di condividere l'esperienza della maternità. Una comunità che sta crescendo sempre di più, con tanto di nutrito calendario di eventi per rispondere alle necessità più immediate di chi ne fa parte. Eventi che vanno da incontri con le esperte (psicologhe, pediatre, dermatologhe ma anche, questo mese, con Ermes Spadoni di Fiab sulla sicurezza in bici) a escursioni in montagna, acquaticità, aromaterapia, merende di gruppo e laboratori di musica.

Di seguito il calendario degli eventi della prima metà di luglio. Per partecipare o per avere maggiori informazioni scrivere a ciao.lanostratribu@gmail.com. Per restare aggiornate sugli eventi seguire la pagina Instagram @_lanostratribu.