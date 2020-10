"La Pera: dall'antichità alla green evolution", a Sorbara un viaggio sensoriale alla scoperta di sapori dimenticati

Venerdì 23 ottobre a Sorbara appuntamento con "La Pera: dall’antichità alla green evolution", una conferenza-degustazione attraverso un percorso enogastronomico storico con una serata Cornucopia che combina tavola e didattica.

Un viaggio sensoriale attraverso la gastronomia dei secoli che ci porterà a conoscere sapori dimenticati. Non solo preparazioni, ma anche varietà ormai scomparse da anni dalle nostre tavole oppure circoscritte a pochissime famiglie della campagna Emiliano-Romagnola, come la pera nobile, la pera limone, la pera scipione (fiasca), pera ruggine, pera spadoncina, pera del curato.

La serata si completerà con l’assaggio dei vini naturali e biologici di Claudio Plessi, il produttore locale che si occupa di recuperare la bodiversità modenese vinificando uve tradizionali ormai divenute rarità come il Festasio, citato come varietà locale coltivata dai monaci di Festà dal IX secolo, e riportato in bottiglia da Plessi, con il nome di Caveriòl. Ma ancora, la Ruggine, l’uva Tosca e il Trebbiano modenese.

Il menù è stato progettato in collaborazione con lo chef e storico della gastronomia Claudio Cavallotti che presenterà i piatti accompagnato da una rievocazione storica con personaggi in costume, mentre il relatore della storia della pericoltura locale sarà il dott. Vincenzo Tedeschini.

Il menu completo prevede

pera nobile cotta nel vino alle rose, antichi Romani

Formaggio e pere con "sapore" di pere, periodo '700 (parmigiano di Bianca Modenese 30 mesi)

Crema di pere, Medioevo

Piatto di carne speziato con contorno di pere, Medioevo

Torta di Bomporto, '800

pane di frumento antico dell'Appennino Mentana panificato a pasta madre dal laboratorio 0059.

Contestualmente alla serata si terrà anche un piccolo gioco Cornucopia Edu per conoscere le pere e la tradizione agricola in maniera partecipativa e divertente.

La conferenza con menù degustazione si terrà venerdì 23 ottobre, dalle ore 19.30, all’Agriturismo Marandello, via per Solara n 3, a Sorbara e ha un costo di € 30 a persona, comprensivi dell'assaggio dei vini. Informazioni e prenotazioni al 328 3894267